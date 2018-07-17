En başarılısı Vida

Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası önceki gün Fransa-Hırvatistan finaliyle sona erdi. Kupaya yolu geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'den geçen 22 futbolcu katılmıştı. Bunların 19'u grup aşamasını geçemedi. Sadece Hırvatların stoperi Domagoj Vida (Beşiktaş), Uruguay'ın kalecisi Fernando Muslera (Galatasaray) ve İsviçreli Djourou (Antalyaspor) grupları aştı. Vida bu andan itibaren sürekli performansını yükseltti.



FİNALE KADAR YÜRÜDÜ

Antalyaspor'dan Djourou grup maçlarında dakika bulamazken ülkesi İsviçre'nin İsveç maçında forma giydi. Galatasaraylı Fernando Muslera grup maçlarında gol yemedi. Son 16 Turu'nda ilk golünü Beşiktaşlı Pepe'den yedi. Çeyrek finalde ise Fransa maçında 2 kez topu ağlarından çıkardı. Vida ise 2 gol attığı kupada parladı. Hırvatistan ile finale kadar geldi. Büyük başarı elde etti. Kupanın en iyi stoperiydi.



2 GOL 1 ASİST

Domagoj Vida kupada stoperler arasında farkını hissettirdi. 29 yaşındaki yıldız Rusya filelerine uzatma dakikalarında bir gol bıraktı. Ayrıca penaltılarda da hata yapmayıp takımını yarı finale taşıyan isimlerden biri oldu. Final maçında da Perisic'in attığı golün asistini yaptı.