Çakır: Onur vericiydi

Türkiye'yi kupada Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun temsil etti. Başarılı hakemimiz dün ülkeye döndü ve şunları söyledi: "Yarı final rüyamızı gerçekleştirdik. Onur vericiydi. Yardımcılarım dünyanın en iyileri. Şimdi yeni hedeflere, 2 yıl sonraki Avrupa Şampiyonası'na bakıyoruz. VAR hakemler için değil futbol için getirilmiş bir proje. Çok da faydalı oldu."



PENALTI 'VAR'

Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı ve Fransa'nın şampiyon olduğu Dünya Kupası'nda VAR çok merak ediliyordu. Penaltı sayısında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle rekor kırıldı. Hakemler 64 maçta 29 kez beyaz noktayı gösterdi. 22'si gol oldu. VAR sistemi finalde de 'penaltı' kararı verdi. Hırvat Perisic'in elle kestiği topu süzemeyen hakem Nestor Pitana, VAR'ın uyarısıyla beyaz noktayı gösterdi ve Griezmann topu ağlarla buluşturdu. 1990, 1998, 2002'de 18'er kez penaltı çalınmıştı. VAR ile rekor da kırıldı.