2018 Dünya Kupası'nda zafer Fransa'nın!

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda kazanan Fransa oldu. Yıldızlarla dolu kadrosuyla turnuvaya gelen ve bir o kadarını da evde bırakan Horozlar, finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Kendi evinde düzenlediği 1998 Dünya Kupası'ndan sonra ikinci kez bu başarıyı yakalayan Fransa, kupayı yenilgisiz tamamladı. C Grubu'nda Avusturalya (2-1) ve Peru'yu (1-0) mağlup ederken Danimarka ile de 0-0 berabere kaldı. Son 16'da Arjantin'i 4-3, çeyrek finalde Uruguay'ı 2-0'la geçen Horozlar; Belçika'yı 1-0 yenerek finale kaldı. Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa yenilgisiz olarak şampiyon oldu. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, bu şampiyonlukla birlikte önemli bir başarıyı daha elde etti. 1998'de Fransa Milli Takımı'nın kaptanı olan Deschamps, 2018'de de teknik adam olarak kupayı kazanmayı başardı. Tecrübeli hoca Brezilyalı Mario Zagallo ve Alman Franz Beckenbauer'den sonra bunu başaran 3'üncü İsim oldu.



HIRVATLAR TARİH YAZDI

Hırvatistan tarihindeki en büyük başarıyı elde etti. Ölüm Grubu'nnda Arjantin, Nijerya ve İzlanda'yı saf dışı bırakan Damalılar, penaltılarda Danimarka ve Rusya'yı; uzatmalarda ise İngiltere'yi geçerek finale kaldı. 1998'de yarı finalde Fransızlar'a kaybeden Hırvatlar, rövanş için çıktığı karşılaşmada Fransa'ya kaybetmesine rağmen; tarihinin en başarılı organizasyonunu geride bıraktı. 'Altın jenerasyon' yorumları yapılan Belçika ise, 1966'dan beri kupa hasreti olan İngiltere'yi 1-0 devirerek ülkesine Dünya 3.'sü apoletiyle döndü. Kupada son şampiyon Almanya'nın grupta sonuncu olmasıyla başlayan 'hüsranlar zinciri', koleksiyonuna Dünya Kupası eklemek isteyen Messi'nin kupaya veda etmesiyle sürdü. Kupa başlamadan bir gün önce teknik direktörü Lopetegui'yi Real Madrid'le anlaştığı gerekçesiyle kovan ve Hierro'yu göreve getiren İspanya da son 16'da ev sahibi Rusya'ya elenerek hüsrana uğradı.



DOGRU OYUN BU

Fransa-Hırvatistan finali bugünün futbolunun nereye gittiğini gösteriyor. İki takımın oyun tarzları ve oyun anlayışları çok doğruydu. Benim siyahlarım, yorumcuların birçoğu tarafından beyaz olarak görülüyor. Biz, onların oyununu Türkiye'de yapmaya çalıştık. Fakat bizim ülkemizde doğrularla yanlışlar yer değiştirmiş durumda. Bugün, bu oyun çağımızın doğru oyunu. Benim oyunum buydu. Oyun artık bu, dünya da buraya gidiyor, her oyuncunun görevi var. Ben şuyum, ayağıma gelirse oynarım diyen oyunculara yer yok. Futbol artık netice oyunu. Bunu severek ve isteyerek söylediğimi söylememem ama böyle bir gerçek var."