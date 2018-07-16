Dünya Kupası'nda "yerli teknik adam" geleneği bozulmadı

Dünya Kupası tarihinde yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamadı. 1930'dan bu yana düzenlenen 21 turnuvada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke de yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.

Uruguay'daki ilk turnuvayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Didier Deschamps yönetimindeki son şampiyon Fransa da geleneği sürdürdü.

Beş şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan ülke unvanını elinde tutan Brezilya gibi milli takım düzeyindeki futbolun zirvesine 4'er kez çıkan İtalya ve Almanya da bunu yerli çalıştırıcılarla başardı.

Dünya Kupası'nda 2 kez şampiyonluğa ulaşan tek teknik direktör, İtalya'yı 1934 ve 1938'de zafere taşıyan Vittorio Pozzo oldu.



Deschamps tarihe geçti

Dünya Kupası tarihindeki ilk şampiyonluğunu 1998'de kazanan Fransa Milli Takımı'nın kadrosundaki Didier Deschamps, kupayı teknik direktör olarak kaldırmayı da başardı.

Kupanın 1998'de ellerinde yükseldiği Deschamps, Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer'den sonra bunu başaran 3. isim olarak tarihe geçti.

Brezilya'nın 1958 ve 1962'de şampiyon olan kadrosunda yer alan Zagallo, 1970'de bu kez teknik direktör olarak mutlu sona ulaştı.

1974 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Batı Almanya'nın kaptanlığını üstlenen Beckenbauer ise 1990'da takımını şampiyonluğa taşıdı.

FIFA Dünya Kupası tarihinde şampiyonluk elde eden ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle: