Dünya Kupası’na Premier Lig damgası!

2018 Dünya Kupası’nın son iki gününe Premier Lig damga vurdu.
Giriş Tarihi: 15.07.2018 18:36
Güncelleme Tarihi: 15.07.2018
19:03
2018 Dünya Kupası'nın son iki gününe Premier Lig damga vurdu. Gönderdiği 107 oyuncuyla 2018 Dünya Kupası'nda en çok temsilcisi bulunan Premier Lig, son 4'e de damga vurdu. Belçika, İngiltere, Fransa ve Hırvatistan'ın son dörde kaldığı turnuvada, bu takımların kadrosuna bakıldığında da Premier Lig hakimiyeti dikkat çekti. Üçüncülük ve final karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıkan 44 oyuncudan 24'ü profesyonel kariyerlerini Premier Lig'de sürdürüyor.
İNGİLTERE
Jordan Pickford
Danny Rose Çıkan
John Stones
Harry Maguire
Kieran Trippier
Phil Jones
Eric Dier
Raheem Sterling
Fabian Delph
Ruben Loftus-Cheek
Harry Kane
BELÇİKA
Thibaut Courtois
Toby Alderweireld
Vincent Kompany
Jan Vertonghen
Kevin de Bruyne
Eden Hazard Gol
Nacer Chadli
Romelu Lukaku
FRANSA
Hugo Lloris
Paul Pogba
N'Golo Kante
Olivier Giroud