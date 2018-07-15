Dünya Kupası’na Premier Lig damgası!

2018 Dünya Kupası'nın son iki gününe Premier Lig damga vurdu. Gönderdiği 107 oyuncuyla 2018 Dünya Kupası'nda en çok temsilcisi bulunan Premier Lig, son 4'e de damga vurdu. Belçika, İngiltere, Fransa ve Hırvatistan'ın son dörde kaldığı turnuvada, bu takımların kadrosuna bakıldığında da Premier Lig hakimiyeti dikkat çekti. Üçüncülük ve final karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıkan 44 oyuncudan 24'ü profesyonel kariyerlerini Premier Lig'de sürdürüyor.

İNGİLTERE

Jordan Pickford

Danny Rose Çıkan

John Stones

Harry Maguire

Kieran Trippier

Phil Jones

Eric Dier

Raheem Sterling

Fabian Delph

Ruben Loftus-Cheek

Harry Kane



BELÇİKA

Thibaut Courtois

Toby Alderweireld

Vincent Kompany

Jan Vertonghen

Kevin de Bruyne

Eden Hazard Gol

Nacer Chadli

Romelu Lukaku

FRANSA

Hugo Lloris

Paul Pogba

N'Golo Kante

Olivier Giroud



HIRVATİSTAN

Lovren