"Devler Ligi’ni feda ederim"

Hırvatistan'ı finale taşıyan en büyük etmenlerden olan Luka Modric, Dünya Kupası'nı ne kadar çok istediğini yaptığı kıyasla anlattı.

Giriş Tarihi: 14.07.2018 00:57 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 00:57

Real Madrid formasıyla dört kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 32 yaşındaki orta saha, "Kazandığım tüm Şampiyonlar Ligi kupalarını, Dünya Kupası'yla takas ederdim" ifadelerini kullandı. Modric, "Şampiyon olmak istiyoruz. Kendimize güvenimiz tam. Bir takımın dünya şampiyonu olması için gereken her şey bizde var" dedi.



ALTIN TOP'U HAK EDİYOR

2018 Dünya Kupası'nda finalde Fransa ile karşılaşacak Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic basın toplantısı düzenledi. Başarılı çalıştırıcı, "Fransa farklı oyun stilini hepimize kanıtladı. İyi savunma yapan ve ciddi kontra atak tehdidi olan bir takım. Final zor olacak" diye konuştu. Dalic, takım kaptanı Modric'e övgü yağdırdı: Kariyerinde zirveye ulaştı, kulübü ile her şeyi kazandı ancak milli takım rafı hala boş. Kupanın en iyi oyuncusu ödülü ve Altın Top (Ballon d'Or'u) kazanırsa kimse benden daha mutlu olamaz" dedi.



HIRVATLAR KONSANTRE

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda finale yükselen Hırvatistan'ın idmanlarında ciddi bir hava esiyor. Son 16'daki Danimarka, son 8'deki Rusya ve yarı finaldeki İngiltere maçları uzatayan Hırvatlar, yorgun gözükmüyor.



İKİSİ DE TEHLİKELİ

Zlatko Dalic, Fransız yıldızlardan Mbappe ve Griezmann'ı savunmanın zor olacağını söyledi. Dalic, "Onların yapacakları kontra ataklarını savunmamız kolay olmayacak. Geçiş hücumlarında Mbappe ve Griezmann gibi iki çok süratli ve tehlikeli futbolcuya sahipler" diye konuştu.