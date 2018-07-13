Modric için futbolcu olamaz dediler şimdi Dünya Kupası finalinde

Hırvatistan'ı Dünya Kupası'nda yarı finale taşıyan Luka Modric, ibretlik yaşam öyküsüyle dikkat çekiyor. 32 yaşındaki Modric, henüz 6 yaşındayken mülteci olmak zorunda kaldı. Sırp isyancılar, Bosna savaşı sırasında tecrübeli oyuncunun dedesini öldürdü. Bomba sesleri arasında büyüyen Modric en büyük tutkusu futbol oynamaya devam etti. Annesi tekstil işçisi, babası ise askerlerin arabasını onaran tamirciydi.



OTELDE FUTBOL OYNUYORDU

Evlerinin yıkılmasının ardından yaşadıkları yeri terketti ve bir otele sığındı. O, otelin her tarafında futbol oynamaya devam etti. Çok sıska, güçsüz ve utangaçtı. luka Modric için, "Spor yapamaz" deniyordu. Ancak o yılmadı...



ZAGREB DÖNÜM NOKTASI

10 yaşındayken Hajduk onu denedi ama zayıf olduğu için takıma alınmadı. D.Zagreb'e geçmesi milat oldu. Kulübü onu kiraladı ancak 2005'te yine Zagreb'e döndü.



33 MİLYONA REAL'E

3 yıl arka arkaya şampiyonluk yaşadı. 2008'de 21 milyon Euro bedelle Tottenham'a geçti. Liderlik özelliğiyle sivrildi. 2011'de 33 milyon Euro'ya R.Madrid'e transfer oldu. Oynadığı futbolla efsaneler arasına girdi.