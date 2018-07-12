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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2018 Dünya Kupasında final heyecanı yaşanacak. Yarı finalde Belçika'yı eleyen Fransa ile İngiltere'yi eleyen Hırvatistan finalde karşı karşıya gelecek. Peki Fransa-Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak? Fransa Hırvatistan maçı saat kaçta? Fransa Hırvatistan maçı hangi kanalda ? Fransa-Hırvatistan maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.07.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 09:36
Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fransa-Hırvatistan maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Dünya Kupası final maçında Fransa-Hırvatistan karşı karşıya gelecek.

FRANSA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Dünya Kupası'nda heyecan bitiyor. Turnuvanın final maçında oynanacak Fransa-Hırvatistan maçı naklen yayınlanacak.

15 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de oynanacak maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Fransa-Hırvatistan maçı 15 Temmuz Pazar günü saat 18.00'den itibaren TRT 1 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.

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