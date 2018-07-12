Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fransa-Hırvatistan maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Dünya Kupası final maçında Fransa-Hırvatistan karşı karşıya gelecek.

FRANSA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Dünya Kupası'nda heyecan bitiyor. Turnuvanın final maçında oynanacak Fransa-Hırvatistan maçı naklen yayınlanacak.



15 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de oynanacak maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.



Fransa-Hırvatistan maçı 15 Temmuz Pazar günü saat 18.00'den itibaren TRT 1 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.