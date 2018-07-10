Uğursuz duvar!

Kazan’daki evin duvarına daha önce Messi, Ronaldo ve Neymar’ın graffiti’si çizilmişti. 3’ü de elenmişti. Şimdi duvarı Modric süslüyor

Giriş Tarihi: 10.07.2018 01:37 Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 03:36

KUPADA İngiltere ile yarın yarı final maçına çıkacak olan Hırvatistan'ın canını sıkan bir gelişme yaşandı. Kazan'da duvarına kazınan her futbolcunun veda ettiği eve dün Hırvatların süper yıldızı Luka Modric'in yüzü resmedildi. Daha önce buraya graffiti'si çizilen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar, Dünya Kupası'na "Elveda" demişti. Şimdi Modric'in yüzünün resmedilmesi Hırvatların canını sıktı. Bu arada İngiltere maçı öncesi konuşan Modric "Rakip çok güçlü, özellikle de duran toplarda. İyi savunma yapmalıyız. Altın Top ödülünü değil eve kupa ile dönmeyi düşünüyorum" dedi.