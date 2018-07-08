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2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu! İşte fikstür

2018 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final maçları tamamlanırken, Fransa, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan yarı finale yükselen takımlar oldu.

Giriş Tarihi: 08.07.2018 00:17 Güncelleme Tarihi: 08.07.2018 02:05
2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu! İşte fikstür

Rusya'nın ev sahipliğinde devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları sona erdi.

Çeyrek finalin ilk maçında Uruguay ile karşılaşan Fransa, rakibini 2-0 mağlup ederek yarı final vizesini alan ilk takım oldu.

Kupanın favorilerinden Brezilya'yı 2-1'lik skorla geçen Belçika, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.

İngiltere ise İsveç'i 2-0 mağlup ederek 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Çeyrek finalin son mücadelesinde ev sahibi Rusya'yı penaltılar sonucunda 4-3 mağlup eden Hırvatistan, son yarı final vizesini alarak İngiltere'nin rakibi oldu.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

Fransa – Belçika (10 Temmuz Salı, Krestovsky Stadı)

İngiltere – Hırvatistan (11 Temmuz Çarşamba, Luzhniki Stadı)

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