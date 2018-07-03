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Modric: Aklımızda Türkiye vardı

Hırvat oyuncu, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye’ye kaybettikleri maçtan dolayı penaltılarda çok büyük bir stres yaptıklarını söyledi

Giriş Tarihi: 02.07.2018 21:23 Güncelleme Tarihi: 03.07.2018 06:22
Modric: Aklımızda Türkiye vardı
Nefesleri kesen maçta Danimarka'yı penaltı atışlarıyla yenerek çeyrek finale yükselen Hırvatistan'da büyük sevinç yaşanıyor... Maçın uzatma dakikalarında penaltı atışından yararlanamayan Hırvatistan kaptanı Luka Modric çok çarpıcı bir itirafta bulundu. Yıldız futbolcu, "2008'den beri ilk eleme maçını kazanamıyorduk. Şanssızlığımızı kırmamız lazımdı ve bunu başardık. Çok kolay olmadı çünkü 2008'deki Türkiye maçı hala aklımızdaydı. O maçta yaşananlar bizim için çok zordu" ifadesini kullandı.

ARTIK UNUTABİLİRİZ
Kaçırdığı penaltıya da değinen Modric, "O andan sonra çok büyük bir karakter ve takım ruhuta ihtiyacımız vardı. Bunu başardıktan somra artık Türkiye maçını unutabiliriz diye düşünüyorum. Mantaliteyi değiştirdik" dedi.

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Ey&#252;p Eyüp

Belçıka Brezilya ispanya fransa

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evet32
hayır27
cevapla 02.07.2018 23:46
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