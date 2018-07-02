2018 Dünya Kupası son 16 turu İspanya - Rusya eşleşmesinde turlayan taraf Rusya oldu! MAÇ ÖZETİ İZLE...

Dünya Kupası son 16 turunda ev sahibi Rusya, turnuvanın favorilerinden İspanya ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Boğalar, Nacho Fernandez'in düşürülmesiyle serbest vuruş kazandı. Asensio'nun ortasında Ignashevich topa vurmaya çalışırken, Sergio Ramos ile birlikte düştü fakat ters vuruş yapınca topu ağlarından çıkardı. İlk yarının sonlarına doğru Rusya sağdan korner kullandı. Dzyuba'nın kafa vuruşu Pique'nin eline çarptı ve penaltı oldu. Dzyuba kazandırdığı penaltıyı ağlara gönderdi, ilk yarı 1-1 bitti.



TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Maçın ikinci devresi turnuvanın en sıkıcı anlarına sahne oldu. İspanya üstünlük sayısını yakalamak adına topu kontrolünde tutarken, Rus takımı kontratak aradı. Taraftarlar, düşük tempoda geçen maçı zaman zaman ıslıkladı. İkinci 45 dakikada en önemli pozisyon 85'te Iniesta'nın vurduğu şutu Akinfeev'in kurtarmasıydı. Müsabaka 1-1 bitince uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda İspanya'dan Koke ve Aspas başarısız olunca Ruslar, 5. atışı kullanmadan 4-3'le kazandı.



8 OYUNCU DEĞİŞTİ

FIFA, Dünya Kupası başlamadan önce oyuncu değişikliği kuralını yenilemişti. Buna göre uzatmaya giden uluslararası karşılaşmalarda takımlara ekstra 1 futbolcu daha değişiklik hakkı verilmişti. Dün bu uygulama ilk kez Rusya-İspanya maçında gerçekleşerek tarihe geçti.



PAS REKORU KIRILDI

Rusya, İspanya karşısında 120 dakikada toplam 191 isabetli pas yaparak rakibini elemeyi başardı. İspanya ise Rusya karşısında tam bin 6 isabetli pas ile oynayarak, 1966'dan itibaren bir takımın elde ettiği en yüksek sayıya ulaştı. İspanyollar'ın pas oyunu kilidi açmaya yetmedi.