Fotomaç > Dünya Kupası > Ronaldo Quaresma'ya verdiği sözü tuttu! Yeni imajı...

Ronaldo Quaresma'ya verdiği sözü tuttu! Yeni imajı...

Portekiz'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Uruguay maçındaki imaj değişikliği dikkat çekti. Quaresma ile kardeş gibi olan Ronaldo bıraktığı keçi sakalı için "Quaresma'ya söz verdim" demişti ancak keçi sakalının başka bir anlamı daha var

Giriş Tarihi: 30.06.2018 21:56 Güncelleme Tarihi: 30.06.2018 22:08
Ronaldo Quaresma'ya verdiği sözü tuttu! Yeni imajı...

"ÇENEMDEKİ SAKALIN NEDENİ QUARESMA"

Ronaldo, çenesinde bıraktığı sakal için, "Çenemde bıraktığım sakalın nedeni Quaresma. Saunadaydık ve traş oluyordum. İspanya'ya gol atarsam, Dünya Kupası sonuna kadar kesmeyeceğime dair Quaresma'ya söz verdim. İyi şans getirdi, İspanya'ya gol attım. Fas'a da gol attım, bu yüzden kesmeyeceğim" cevabını vermişti.

MESSİ'YE 'KEÇİLİ' GÖNDERME

Cristiano Ronaldo'nun keçi sakalı bırakmasının ardından Lionel Messi'yle girdiği ezeli rekabet yatıyor olabilir.

Zira Lionel Messi turnuva öncesinde sponsor firmasıyla Keçi temalı bir reklam filmi çekmişti.

Keçinin İngilizce'deki karşılığı olan 'Goat' kelimesi "Greatest of all times" (Tüm zamanların en iyisi) olarak anılıyor.

Dünya Kupası'nda gruplarda attığı 4 golle damga vuran Cristiano'nun Messi'ye meydan okuma olarak 'En iyi benim' mesajı için keçi sakalı bırakmış olma ihtimali de bir hayli yüksek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hırvatistan - Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Hırvatistan - Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta?
FIFA'dan Sırbistan'a bir ceza daha
FIFA'dan Sırbistan'a bir ceza daha
İspanya - Rusya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
İspanya - Rusya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray Ahmed Musa transferinden vazgeçmiş değil
Galatasaray Ahmed Musa transferinden vazgeçmiş değil