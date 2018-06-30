Ronaldo Quaresma'ya verdiği sözü tuttu! Yeni imajı...

"ÇENEMDEKİ SAKALIN NEDENİ QUARESMA"

Ronaldo, çenesinde bıraktığı sakal için, "Çenemde bıraktığım sakalın nedeni Quaresma. Saunadaydık ve traş oluyordum. İspanya'ya gol atarsam, Dünya Kupası sonuna kadar kesmeyeceğime dair Quaresma'ya söz verdim. İyi şans getirdi, İspanya'ya gol attım. Fas'a da gol attım, bu yüzden kesmeyeceğim" cevabını vermişti.

MESSİ'YE 'KEÇİLİ' GÖNDERME



Cristiano Ronaldo'nun keçi sakalı bırakmasının ardından Lionel Messi'yle girdiği ezeli rekabet yatıyor olabilir.

Zira Lionel Messi turnuva öncesinde sponsor firmasıyla Keçi temalı bir reklam filmi çekmişti.

Keçinin İngilizce'deki karşılığı olan 'Goat' kelimesi "Greatest of all times" (Tüm zamanların en iyisi) olarak anılıyor.

Dünya Kupası'nda gruplarda attığı 4 golle damga vuran Cristiano'nun Messi'ye meydan okuma olarak 'En iyi benim' mesajı için keçi sakalı bırakmış olma ihtimali de bir hayli yüksek.