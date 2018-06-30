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Fransa – Arjantin maçında attığı harika gol ile skoru 2-2 yapan Benjamin Pavard kimdir?

2018 Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Fransa – Arjantin maçında durum 2-1 Arjantin lehine iken attığı harika gol ile Fransa adına eşitliği sağlayan Benjamin Pavard tüm dikkatleri üstüne çekti.

Giriş Tarihi: 30.06.2018 18:35 Güncelleme Tarihi: 30.06.2018 18:48
Fransa – Arjantin maçında attığı harika gol ile skoru 2-2 yapan Benjamin Pavard kimdir?

2018 Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Fransa – Arjantin maçında durum 2-1 Arjantin lehine iken attığı harika gol ile Fransa adına eşitliği sağlayan Benjamin Pavard tüm dikkatleri üstüne çekti. Attığı gole kadar yıldızlarla dolu Fransa kadrosunda pek de dikkat çekmeyen Pavard, stoper olmasına rağmen Arjantin karşısında sağ bek pozisyonunda görev aldı. Bu pozisyonda görevini başarıyla yerine getiren Pavard, deafansif açıdan görevini eksiksiz yaparken, takımı gerideyken de Lucas Hernandez'in ortasında harika bir vuruş yaparak ofansif anlamda da etkili oldu.

Arjantin'e attığı gol ile bir anda dikkatleri üstüne çeken Pavar henüz 22 yaşında. 1.86 boyunda olan Pavard, 2016 yılında Lille'den Stutgart'a 5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Stutgart'ta başarılı bir sezon geçiren Pavard, geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giydi.

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