İngiltere, Brezilya eşleşmesinden yırttı! İngiltere 0-1 Belçika (Geniş özet ve goller)

Dünya Kupasında Belçika, İngiltere'yi Adnan Januzaj'ın golüyle yendi, grubunu lider tamamladı. İngiltere ise gruptan çıkan diğer takım oldu.

Belçika, 2014'ten sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası gruplarını 3'te 3 yaparak namağlup lider tamamladı. Belçika ayrıca, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda İngiltere'yi mağlup etti.



İngiltere'yi 1-0 mağlup ederek gruplarda 3'te 3 yapan Belçika son 16'da Japonya ile eşleşirken İngiltere'nin rakibi H Grubu'nun lideri Kolombiya oldu.



BELÇİKA LİDER BİTİRDİĞİNE PİŞMAN! BREZİLYA ONLARI BEKLİYOR

İngiltere, "Grup ikinciliği daha iyi" yorumlarının gölgesinde oynanan karşılaşmada hedefine ulaşmış görünüyor.Eğer lider olup eşleştiği Kolombiya'yı eleseydi, Brezilya-Meksika galibiyle çeyrek finalde oynayacaktı. Şimdi Japonya engelini geçerse, yarı finale kadar güçlü bir rakiple eşleşmeyecek. Belçika ise Japonya'yı geçmesi halinde Brezilya ile eşleşebilir.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Belçika gole yaklaştı. Chadli'nin pasıyla topla buluşan Tielemans, ceza sahası dışında, kaleyi sağ çaprazdan gördüğü pozisyonda çok sert vurdu, kaleci Pickford topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

9. dakikada Belçika yine etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Dendoncker'in arka direğe kaldırdığı topu Fellaini kafa ile altıpas içine indirdi. Batshuayi topa ayak koydu, kaleci Pickford'un kontrol edemediği topu Cahill çizgi üzerinden kayarak uzaklaştırdı.

51. dakikada Belçika golü buldu. Tielamans'tan aldığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Januzaj, önündeki rakibine rağmen sol ayağıyla çok şık vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

66. dakikada İngiltere net bir fırsatı kullanamadı. Vardy'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Rashford'un ceza sahasına girer girmez köşeye gönderdiği topa son anda kaleci Courtois'in parmaklarının ucunu çarparak kornere gitti.

Mücadele Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Kaliningrad

Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan (Slovenya)

İngiltere: Pickford, Jones, Stones (Dk. 46 Maguire), Cahill, Dier, Arnold (Dk. 79 Welbeck), Loftus-Cheek, Delph, Rose, Rashford, Vardy

Belçika: Courtois, Dendoncker, Boyata, Vermaelen (Dk. 74 Kompany), Fellaini, Dembele, Chadli, Thorgan Hazard, Januzaj (Dk. 86 Mertens), Tielemans, Batshuayi

Gol: Dk. 51 Januzaj (Belçika)

Sarı kart: Dk. 19 Tielemans, Dk. 33 Dendoncker (Belçika)



İNGİLTERE: 0 - BELÇİKA:1 MAÇ SONUCU (ÖZET)