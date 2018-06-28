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Yıldız futbolcu Mesut Özil, Alman taraftarlarla kavga etti

Almanya'nın Güney Kore'ye mağlup olup Dünya Kupası'na veda etmesi sonrasını Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil taraftarlarla kavga etti. 1938'den bu yana ilk kez Dünya Kupası gruplarında elenen Almanya'nın taraftarları adeta çılgına döndü. Yıldız futbolcu Mesut Özil ile tartışma yaşayan Alman taraftarlar, 90 dakikanın sonunda yıldız futbolcuya sözlü sataştılar.

Giriş Tarihi: 28.06.2018 08:34 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 09:59
Yıldız futbolcu Mesut Özil, Alman taraftarlarla kavga etti

Almanya dün oynanan Güney Kore mücadelesinde 2-0 mağlup olarak Dünya Kupası'nda ilk kez gruplara veda etti. Almanya'da maç sonunda oldukça gergin anlar yaşandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, Alman taraftarlarla gerginlik yaşadı. Soyunma odasına doğru giderken Alman taraftarlar Mesut Özil'e sözlü olarak sataştılar. Yaşanan tartışmaya kaleci antronörü Köpke de dahil olurken, tecrübeli isim ve milli takım korumalarından Björn Borgmann olayı yatıştırmaya çalıştı.

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