Brezilya işini şansa bırakmadı! Brezilya 2-0 İsviçre maç sonucu

Dünya kupalarında gönüllerin favorisi olan Brezilya, iyi başlayamadığı E Grubu'ndaki mücadelesini Sırbistan galibiyetiyle noktaladı: 2-0. Rusya'da Brezilya formasıyla iyi bir performans sergileyen Coutinho, 36'da Paulinho'ya attırdığı golle takımını öne geçirdi: 1-0. Grupta 3 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan Coutinho, Pele'den sonra bunu başaran ilk Brezilyalı oldu. Sırbistan'ın beraberlik golü için baskı kurduğu ikinci yarıda Thiago Silva, Neymar'ın korner atışında yükselerek kafayı vurdu ve galibiyeti perçinledi: 2-0. Son 16'da Meksika ile eşleşen Brezilya, 2 Temmuzda 'kıtadaşı' ile karşılaşacak.