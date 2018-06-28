Fotomaç > Dünya Kupası > Brezilya işini şansa bırakmadı! Brezilya 2-0 İsviçre maç sonucu

Brezilya işini şansa bırakmadı! Brezilya 2-0 İsviçre maç sonucu

2018 Dünya Kupası E Grubu'nda Brezilya, Sırbistan ile karşı karşıya geldi. İkinci maçında Kosta Rika'yı uzatmalarda mağlup eden Brezilya, bu kez işini şansa bırakmadı ve Sırbistan'ı her iki devrede bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Brezilya, aldığı bu galibiyetin ardından puanını 7'ye yükseltti ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Giriş Tarihi: 27.06.2018 00:11 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 02:10
Brezilya işini şansa bırakmadı! Brezilya 2-0 İsviçre maç sonucu

Dünya kupalarında gönüllerin favorisi olan Brezilya, iyi başlayamadığı E Grubu'ndaki mücadelesini Sırbistan galibiyetiyle noktaladı: 2-0. Rusya'da Brezilya formasıyla iyi bir performans sergileyen Coutinho, 36'da Paulinho'ya attırdığı golle takımını öne geçirdi: 1-0. Grupta 3 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan Coutinho, Pele'den sonra bunu başaran ilk Brezilyalı oldu. Sırbistan'ın beraberlik golü için baskı kurduğu ikinci yarıda Thiago Silva, Neymar'ın korner atışında yükselerek kafayı vurdu ve galibiyeti perçinledi: 2-0. Son 16'da Meksika ile eşleşen Brezilya, 2 Temmuzda 'kıtadaşı' ile karşılaşacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yıldız futbolcu Mesut Özil, Alman taraftarlarla kavga etti
Yıldız futbolcu Mesut Özil, Alman taraftarlarla kavga etti
Sendrom
Sendrom
Shaqiri ve Xhaka’ya destek
Shaqiri ve Xhaka’ya destek
Çakır’dan CR7 duruşu
Çakır’dan CR7 duruşu