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Almanya Dünya Kupası'na veda etti! 1938'den beri ilk... Güney Kore 2-0 Almanya | MAÇ SONUCU

Güney Kore’ye 2-0 yenilen Panzerler, kupaya gruplarda veda etti Tarihi karşılaşmanın golleri; Young-Gwon ve Heung-Min Son’dan

Giriş Tarihi: 27.06.2018 18:58 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 02:11
Almanya Dünya Kupası'na veda etti! 1938'den beri ilk... Güney Kore 2-0 Almanya | MAÇ SONUCU

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda büyük bir sürpriz yaşandı...F Grubu'nun son maçında turnuvanın son şampiyonu ve doğal favorilerinden Almanya, Güney Kore'ye 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti. İlk yarıda Panzerler bulduğu az sayıdaki pozisyondan yararlanamayınca devre golsüz eşitlikle geçildi.

GOL VAR'LA GELDİ
İkinci yarıda da fırsatları kaçıran Almanlar, son anlarda şok yaşadı. 90+3'teki kornerde, Young-Gwon topu ağlara gönderdi. Önce ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol VAR ile geçerli sayıldı: 1-0. 90+6'da ise öne çıkan Neuer'in kaybettiği topu filelere gönderen Son, 2-0'la ilk galibiyeti getirdi. Bu sonuçla iki ekip de turnuvaya gruplarda veda etti.

ŞAMPİYONLUK LANETİ
Dünya? Kupası'nı kazanan ülkelerin bir sonraki organizasyonda gruptan çıkamama kehaneti bir kez daha gerçekleşti. 2002'de Fransa, 2010'da İtalya ve 2014'te de İspanya aynı sonu yaşamıştı.

ALMANYA TARİHİNDE BÖYLESİ YOK
Turnuva öncesinde şampiyonluk adayları arasında gösterilen Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez grup aşamasını geçemedi. Almanlar daha önce sadece Fransa'da 16 takımın katılımıyla düzenlenen ve eleme usulüyle gerçekleştirilen 1938 Dünya Kupası'nda ilk turda elenmişti.

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