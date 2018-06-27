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Quaresma’nın golü dünyayı salladı!..

Dünya Kupası'nda İspanya ve Fas maçlarına sonradan dahil olan Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, attığı şık gol sayesinde ayakta alkışlandı.

Giriş Tarihi: 27.06.2018 01:50 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 01:58
Quaresma’nın golü dünyayı salladı!..

Dünya Kupası'nda İspanya ve Fas maçlarına sonradan dahil olan Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, attığı şık gol sayesinde ayakta alkışlandı. Golü trivelayla kaydeden Q7'ye övgü yağarken, Alman defans oyuncusu Mats Hummels, "Dünyada trivelayı en iyi uygulayan isim" dedi. Quaresma müsabakada attığı gol dışında tartışılan bir konuya da dahil oldu. İran'ın Portekizli teknik direktörü Carlos Queiroz, bir pozisyonda rakibine vuran Cristiano Ronaldo'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini bildirdi.

KONUŞURSAM SABAHLARIZ
Querioz'un takım arkadaşı Ronaldo ile ilgili sözlerine çok sinirlenen Quaresma, "Eğer onun hakkında konuşursam bütün geceyi burada geçiririz. Açıkçası onun sözleri beni İranlılardan daha çok sinirlendiriyor. Queiroz bir Portekizli olarak ülkesinin futbolcularına daha fazla saygı duymalı" dedi. Quaresma attığı golle Portekiz'in bir üst tura çıkmasında büyük katkı sağlamış oldu.

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