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Hırvatistan lider çıktı | İzlanda 1-2 Hırvatistan maç sonucu

2018 FIFA Dünya Kupası D grubu son maçında Hırvatistan, İzlanda'yı 2-1 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 27.06.2018 00:57 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 02:03
Hırvatistan lider çıktı | İzlanda 1-2 Hırvatistan maç sonucu
Rostov Arena'da oynan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Mücadelenin ikinci yarısında Hırvatistan öne geçmeyi başardı. 53. dakikada Milan Badelj'in golü ile skor 1-0'a geldi. İzlanda ise beraberliği 76. dakikada Gylfi Sigurdsson'un golü ile sağladı. Karşılaşmada beraberlik son dakikada bozuldu. Milan Badelj'in asistinde Ivan Perisic, 90. dakikada attığı golle Hırvatistan'ı 2-1 öne geçirdi ve maçın skorunu tayin etti.
Bu skorla Hırvatistan 9 puanla gruptan çıkarken, İzlanda 2 puanda kalarak kupadan elendi.

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