Toni Kroos ipten aldı! Almanya 2-1 İsveç maç sonucu

İlk maçta Meksika'ya kaybeden son dünya Şampiyonu Almanya, turnuvadaki kötü başlangıcını İsveç karşısında sona erdirdi.

Almanya maça hızlı başladı ama golü İsveç attı. 32. dakikada Viktor Claesson'un asistinde Ola Toivonen aşırtma bir vuruşla ağları havalandırdı. İlk yarı İsveç'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya da hızlı başlayan Almanya, bu sefer golü buldu. 48. dakikada Mario Gomez'in asistinde Marco Reus, karşılaşmada eşitliği getiren isim oldu. Devrenin başında beraberliği sağlayan Almanya, öne geçmek için büyük çaba sarf etse de aradığı golü bulamadı. Maçın ilerleyen dakikalarında Almanya 10 kişi kaldı. Jerome Boateng 82. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Kırmızı kart sonrası çekingen kalan Almanya, 90+5. dakikada Toni Kroos'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta golü bularak öne geçti.

Bu sonuçla gruptaki ilk maçını kazanan Almanya ve ilk yenilgisini alan İsveç ise aynı puan ve averajla ikinci ve üçüncü sırayı paylaştı. Grupta üst tura çıkan ve elenen takımlar, üçüncü maçların ardından belli olacak.



MESUT ÖZİL İLK KEZ YEDEK KALDI

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile İsveç arasında oynanan karşılaşmada Almanya'nın Türk asıllı yıldızı Mesut Özil, yedekler arasında yer aldı.

Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Mesut'a ilk 11'de şans vermedi. Mesut Özil, Almanya Milli Takımı kariyerinde ilk kez Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük bir organizasyonda yedekler arasında yer aldı.

Mesut, Löw'ün yaptığı 3 değişiklik hakkında da oyuna girme şansı bulamadı. Almanya'nın, Meksika'ya 1-0 mağlup olduğu ilk grup mücadelesine ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 90 dakika sahada kalmıştı.

ALMANYA SERİYİ 12 MAÇA ÇIKARDI

Almanya, İsveç karşısındaki yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti. Almanlar, rakibiyle oynadığı son 12 maçta 7 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

İsveç, Almanya'yı son olarak 19 Nisan 1978'de oynanan hazırlık maçında 3-1 mağlup etmişti.

F Grubu:

Takım O G B M A Y Av P Meksika 2 2 0 0 3 1 +2 6 Almanya 2 1 0 1 2 2 0 3 İsveç 2 1 0 1 2 2 0 3 Güney Kore 2 0 0 2 1 3 -2 0





*90+5'te ceza sahasının çaprazından kazanılan endirekt serbest vuruşta Reus'la paslaşan Kroos, uzak köşeye yaptığı muhteşem plaseyle kaleciyi mağlup etti.