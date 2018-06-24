Dünya Kupası'nda Nijerya Arjantin maçı Cüneyt Çakır'ın

Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası'nda 3. görev

2018 Dünya Kupası'nda grup maçlarında sona geliniyor. Rusya'daki turnuvada D Grubu'nda Nijerya ile Arjantin arasında oynanacak mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Nijerya ile Arjantin arasındaki maç 26 Haziran Salı günü oynanacak ve müsabaka saat 21.00'de başlayacak.D Grubu'nda ikinci maçların ardından Hırvatistan 6 puanla lider olarak yer alıyor. İzlanda'yı yenerek sürprize imza atan Nijerya, 3 puanla ikinci sırada... Lionel Messi'nin forma giydiği Arjantin ile İzlanda'nın 1'er puanı var.Turnuvaya Fas-İran maçını yöneterek başlayan Cüneyt Çakır, Rusya - Mısır maçında 4. hakem olarak görev yaptı.