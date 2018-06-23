Lukaku, Ronaldo'yu yakaladı

Lukaku, grubun ilk maçı olan Panama mücadelesinde de 2 kez gol sevinci yaşamıştı.

Dünya Kupası gol krallığı yarışında, Rusya'dan Denis Cheryshev ve İspanya'dan da Diego Costa da 3'er golle zirveyi takip ediyor.

Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, ilerleyen karşılaşmaları da düşünerek Lukaku'yu 59. dakikada oyundan aldı. Golcü oyuncunun yerine kalan dakikalarda Marouane Fellani görev yaptı.

Belçika 2014'teki gol sayısını 2 maçta geçti

Turnuvaya çok hızlı giriş yapan Belçika, 2014 Dünya Kupası'nda 5 maçta ulaştığı 6 gol sayısını, Rusya'da yalnızca 2 maçta geride bıraktı.

Panama'yı 3-0'la geçen, Tunus'u da 5-2 mağlup eden Belçika, 2 maçta 8 gole ulaştı.

Belçika rekabette de önde

İki takım arasındaki rekabette de Belçika öne geçti. Belçika ile Tunus daha önce 3 kez karşı karşıya gelmiş, iki takım 1'er galibiyet alırken, 1 maç da beraberlikle sona ermişti. Bugün oynanan maçın ardından Belçika galibiyet sayısını 2'ye yükseltti.

Belçika rakibine attığı gol sayısını 7 yaparken, Tunus'un attığı gol 4 oldu.

Belçika-Tunus mücadelesini izleyen taraftar sayısının 44 bin 190 olduğu açıklandı.