Vida sevindi Messi üzüldü! Arjantin 0-3 Hırvatistan maç sonucu

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a 3-0 mağlup olan Arjantin'in gruptan çıkma şansı da azaldı.

İki maçını da kazanan Hırvatistan puanını 6'ya yükselterek son maç öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. 1 puanda kalan ve -3 averajı bulunan Arjantin için grupta kalan maçlar hayati önem taşıyor.

D Grubu'nda yarın 1 puanı bulunan İzlanda ile henüz puanı olmayan Nijerya karşı karşıya gelecek. Arjantin gruptaki son maçını ise Nijerya ile oynayacak.

- CABALLERO'YA BÜYÜK TEPKİ

Arjantin'in yediği ilk golde büyük hatası bulunan kaleci Caballero'ya taraftarlarının tepkisini çekti.

İlk golden sonra Arjantinli taraftarlar, Caballero'ya gelen her top sonrasında ıslıklarıyla tepkilerini gösterdi.

- HIRVATİSTAN, ARJANTİN İLE GALİBİYET SAYISINI EŞİTLEDİ

İki ekip arasındaki 5. karşılaşma Nizhny Novgorod'da oynandı. Hırvatistan bugün aldığı galibiyetle, Arjantin ile rekabetinde galibiyet sayılarını eşitledi.

Geride kalan 5 maçta Arjantin ve Hırvatistan'ın 2'şer galibiyeti bulunuyor. Rekabette, Arjantin'in 5 golüne, Hırvatlar 7 golle karşılık verdi.

- MARADONA TRİBÜNLERİ COŞTURDU

Arjantin'in gruptan çıkması adına büyük önem taşıyan mücadeleyi, mavi-beyazlıların efsane ismi Diego Armando Maradona da tribünden izledi.

Maradona, Arjantinli taraftarların yaptığı tezahüratlara büyük bir coşku ile eşlik etti. Maradona'nın coşkusunu gören Arjantinli taraftarlar tezahüratlarını uzun süre sürdürdü.

Mücadeleyi Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı da olan efsane futbolcu Davor Suker de takip etti.

- VİDA İLK 11'DE

Hırvatistan Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Beşiktaşlı Domagoj Vida, Arjantin karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.

Savunmanın göbeğinde Liverpool'dan Dejan Lovren ile görev yapan Vida, 90 dakika sahada kaldı.

D Grubu: