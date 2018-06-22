Bugünün ikinci maçında D Grubu'nda Nijerya ile İzlanda karşılaşacak. Volgograd Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati 18.00...

Bu maç öncesinde Nijerya'nın puanı bulunmazken, İzlanda 1 puana sahip.



İLK 11'LER

Nijerya : Uzoho, Omeruo, Ekong, Balogun, Idowu, Moses, Mikel, Ndidi, Etebo, Musa, Iheanacho

İzlanda : Halldorsson, Saevarsson, Arnason, Sigurdsson, Magnusson, Gislason, Sigurdsson, Gunnarsson, Bjarnason, Finnbogason, Bödvarsson

Nijerya - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Volgograd Arena'da oynanacak Nijerya - İzlanda karşılaşması saat 18.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

Karşılaşmayı Avustralyalı hakem Matt Conger yönetecek. Conger'in yardımcılıklarını ise Simon Lount ve Tevita Makasini yapacak.

37 yıl sonra karşı karşıya geliyorlar

Nijerya ile İzlanda bugüne kadar sadece bir kez karşı karşıya geldi. İzlanda'da 1981 yılında oynanan özel karşılaşmayı ev sahibi takım 3-0 kazandı.

İzlanda ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor

FIFA Dünya Kupası'na ilk kez katılan İzlanda, ilk maçında turnuvanın şampiyonluk adayları arasında gösterilen Arjantin ile 1-1 berabere kaldı. Son yıllarda milli takımlar bazında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken İzlanda, Panama ile Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden iki ekipten biri... Avrupa elemelerinde Hırvatistan, Türkiye ve Ukrayna'yı geride bırakarak grubunu lider bitiren İzlanda, Dünya Kupası biletini kapmıştı.

Nijerya 6. kez...

Rusya'daki turnuvayla Dünya Kupası'nda 6. kez boy gösteren Nijerya, organizasyonda son 16 turundan ileriye gidemedi. Çıktığı 19 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi alan Afrika ekibi, 20 gol attı ve 28 gol yedi.