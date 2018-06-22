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2018 Dünya Kupası E Grubu'nda Brezilya Kosta Rika'yı 2-0 yendi I MAÇ SONUCU / MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU : 2018 Dünya Kupası E Grubu maçında şampiyoluk adaylarından Brezilya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. St. Petersburg Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sambacılar 90+1. dakikada Philippe Coutinho ve 90+7. dakikada Neymar'ın attığı golle 2-0 kazandı.

Giriş Tarihi: 22.06.2018 16:56 Güncelleme Tarihi: 22.06.2018 17:31
2018 Dünya Kupası E Grubu'nda Brezilya Kosta Rika'yı 2-0 yendi I MAÇ SONUCU / MAÇ ÖZETİ

COUTINHO YİNE ATTI
Brezilya'nın İsviçre'yle berabere kaldığı ilk maçta da ağları sarsan Coutinho attığı golle, Kosta Rika maçını da boş geçmedi. 90+1. dakikada ağları sarsan yıldız oyuncu takımına galibiyeti getiren isimlerden oulurken 2018 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını da 2'ye çıkarttı.

NEYMAR BU KEZ BOŞ GEÇMEDİ
Brezilya'nın dünyaca ünlü yıldızı Neymar ise, Kosta Rika maçında şansızlığını kırdı. Kosta Rika filelerini sarsan Neymar, 2018 Dünya Kupası'nda siftah yapmış oldu.

ÖNCE PENALTI SONRA İPTAL!
Maçın ikinci yarısında ise ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Bjorn Kuipers, 77. dakikada Neymar'a yapılan harekette önce beyaz noktayı gösterdi sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gitme kararı aldı. Hollandalı hakem VAR sistemiyle pozisyonu tekrar izledikten sonra ise penaltı kararını iptal etti.

BREZİLYA LİDERLİK KOLTUĞUNDA
Kosta Rika'yı 2-0 yenen Brezilya bu sonuçla ikinci maçında galibiyetle tanışmış oldu. Puanını 4'e yükselten Sambacılar, 4 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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aslan aslan

Dünya kupası değil sanki kısır maçlar ordusu sanki.......

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cevapla 22.06.2018 18:37
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