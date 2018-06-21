Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da bir araya gelerek fotoğraf çektiren Türk asıllı oyuncular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Almanya'da hedef tahtasına konmuştu. Küstah ve ırkçı Almanlar tarafından maçlarda ıslıklarla protesto edilen iki futbolcuya hem Almanya Başbakanı Angela Merkel hem de Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw sahip çıkmıştı. Dün de Alman Die Welt gazetesi Mesut'u övdü. Oyuncuyu manşetine taşıyan gazete, "Almanya Mesut Özil'e çok şey borçlu" başlığını kullandı. Haberde, Dünya Kupası'nda Meksika'ya karşı oynanan maçta Mesut'un çok üzgün olduğuna işaret edildi. Eleştirmenlerin Mesut'u hedef aldığı belirtilen haberde, futbolcunun bunları hak etmediği ve Mesut'un Almanya ve milli takım için inanılmaz şeyler başardığı vurgulandı.

2014'TE KADRONUN 3'TE 1'İ GÖÇMENDİ

Gazetede yer alan yorumda Mesut Özil'in adeta bir numaralı devlet düşmanı gibi gösterildiği ifade edilerek, yapılan eleştirilerin çok abartılı olduğu belirtildi. Haberde ayrıca 2014 yılında Dünya Şampiyonu olan Almanya Milli Takımı kadrosunun üçte birinin göçmen kökenli olduğu hatırlatması da yapıldı.

İKİNCİ MAÇ İSVEÇ'LE

Dünya Kupası'na 1-0'lık Meksika yenilgisiyle başlayan Almanya, F Grubu'ndaki ikinci maçını 23 Haziran Cumartesi günü İsveç ile oynayacak. Güney Kore'yi 1-0 mağlup eden İsveç gruba 3 puanlı bir giriş yapıp avantaj sağlamıştı. Cumartesi günü Almanya'nın ortaya koyacağı performans ve alacağı galibiyet yola devam edebilmesi için çok önemli.