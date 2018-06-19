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Cumhurbaşkanı Erdoğan: En iyisi Ronaldo

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun İspanya karşısındaki futbolunu överken, futbolcunun Filistin meselesindeki tutumunun da çok önemli olduğunu ve bu nedenle alkışladığını söyledi.

Giriş Tarihi: 18.06.2018 23:30 Güncelleme Tarihi: 19.06.2018 06:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En iyisi Ronaldo

Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş'de (TUSAŞ) düzenlenen "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" programında gençlerin sorularını yanıtladı.

Dünya kupasındaki favorisi sorulan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile Ronaldo arasında karşılaştırma yapması istenen Erdoğan, "Ben ilk önce Almanya demiştim fakat yanıldık. Almanya ilk maçta yenildi, iş biraz sıkıntıya düştü. Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor. Almanya yenildi, Brezilya'nın hali ortada. Meksika acayip geldi. Bundan sonra böyle devam eder mi bilemiyorum." dedi.

"KARAKTERİNİ ALKIŞLIYORUM"
Portekiz'in İspanya ile berabere kalmasına karşın Ronaldo'nun attığı 3 golün çok önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Frikik zaten tartışılmaz. Her babayiğidin karı değil ve o maçtaki performansı, o karakteri, inancı, hele hele Filistin meselesindeki karakteri, bunlar çok önemli. Onun için alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.

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