Dünya Kupası'nın golcü ülkeleri

Macaristan, dünya kupalarının en gollü turnuvası olan 1954 İsviçre'de çıktığı 5 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırarak, bir şampiyonada en çok gol atan takım unvanını aldı.
Macarlar, mücadele ettikleri 2. grupta Güney Kore'yi 9-0, Batı Almanya'yı 8-3 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Brezilya'yı, yarı finalde de uzatmalarda Uruguay'ı aynı sonuçlarla 4-2 mağlup eden Macaristan, finalde ise grupta 8 gol attıkları Almanlar'a 3-2 yenilerek şampiyonluk şansını kaçırdı.
Almanya ise aynı turnuvada 25 gol atıp, bu alanda ikinci sıraya yerleşirken, Fransa da 1958 Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmada 23 gole imza attı.
Dünya Kupası finallerinde bir turnuvada en çok gol atan takımlar ve attıkları gol sayıları şöyle:
|
Takım
|
Tarih
|
Maç
|
Gol
|Sıra
|
Macaristan
|
1954
|
5
|
27
|2
|
Batı Almanya
|
1954
|
6
|
25
|1
|
Fransa
|
1958
|
6
|
23
|3
|
Brezilya
|
1950
|
6
|
22
|3
|
Brezilya
|
1970
|
6
|
19
|1
|
Arjantin
|
1930
|
5
|
18
|2
|
Brezilya
|
2002
|
7
|
18
|1
|Almanya
|2014
|7
|18
|1
|
Avusturya
|
1954
|
5
|
17
|3
|
Portekiz
|
1966
|
6
|
17
|3
|
Batı Almanya
|
1970
|
6
|
17
|3
En çok gol yiyen Güney Kore
Dünya kupalarında 1 turnuvada en çok gol yiyen milli takım Güney Kore oldu.
Finaller tarihinin en gollü turnuvası olan 1954'te Türkiye'nin de yer aldığı 2. Grup'ta mücadele eden Güney Kore, yaptığı 2 maçta kalesinde toplam 16 gol gördü.
Toplam 16 takımın katıldığı turnuvada ilk maçında Macaristan'dan 9 gol yiyen Güney Kore, ikinci karşılaşmasında ise Türkiye karşısında sahadan 7-0 yenik ayrıldı.
1950 Dünya Kupası'nda İsveç, 1958'de Fransa ve 1986'da Belçika 15'er golle Güney Kore'yi takip etti.
Dünya kupalarında bir turnuvada en çok gol yiyen takımlar şöyle:
|
Takım
|
Tarih
|
Maç
|
Gol
|
Güney Kore
|
1954
|
2
|
16
|
İsveç
|
1950
|
5
|
15
|
Belçika
|
1986
|
7
|
15
|
Fransa
|
1958
|
6
|
15
|Zaire
|1974
|3
|14
|
Haiti
|
1974
|
3
|
14
|
Batı Almanya
|
1958
|
6
|
14
|
Batı Almanya
|
1954
|
6
|
14
|Brezilya
|2014
|7
|14
|
El Salvador
|
1982
|
3
|
13
|
Meksika
|
1930
|
3
|
13