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Dünya Kupası'nın golcü ülkeleri

Dünya kupaları tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takım Macaristan, en çok gol yiyen ekip ise Güney Kore oldu.

Giriş Tarihi: 11.06.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 11.06.2018 14:23
Dünya Kupası'nın golcü ülkeleri

Macaristan, dünya kupalarının en gollü turnuvası olan 1954 İsviçre'de çıktığı 5 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırarak, bir şampiyonada en çok gol atan takım unvanını aldı.

Macarlar, mücadele ettikleri 2. grupta Güney Kore'yi 9-0, Batı Almanya'yı 8-3 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Brezilya'yı, yarı finalde de uzatmalarda Uruguay'ı aynı sonuçlarla 4-2 mağlup eden Macaristan, finalde ise grupta 8 gol attıkları Almanlar'a 3-2 yenilerek şampiyonluk şansını kaçırdı.

Almanya ise aynı turnuvada 25 gol atıp, bu alanda ikinci sıraya yerleşirken, Fransa da 1958 Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmada 23 gole imza attı.

Dünya Kupası finallerinde bir turnuvada en çok gol atan takımlar ve attıkları gol sayıları şöyle:

Takım

Tarih

Maç

Gol

 Sıra

Macaristan

1954

5

27

 2

Batı Almanya

1954

6

25

 1

Fransa

1958

6

23

 3

Brezilya

1950

6

22

 3

Brezilya

1970

6

19

 1

Arjantin

1930

5

18

 2

Brezilya

2002

7

18

 1
Almanya 2014 7 18 1

Avusturya

1954

5

17

 3

Portekiz

1966

6

17

 3

Batı Almanya

1970

6

17

 3


En çok gol yiyen Güney Kore
Dünya kupalarında 1 turnuvada en çok gol yiyen milli takım Güney Kore oldu.

Finaller tarihinin en gollü turnuvası olan 1954'te Türkiye'nin de yer aldığı 2. Grup'ta mücadele eden Güney Kore, yaptığı 2 maçta kalesinde toplam 16 gol gördü.

Toplam 16 takımın katıldığı turnuvada ilk maçında Macaristan'dan 9 gol yiyen Güney Kore, ikinci karşılaşmasında ise Türkiye karşısında sahadan 7-0 yenik ayrıldı.

1950 Dünya Kupası'nda İsveç, 1958'de Fransa ve 1986'da Belçika 15'er golle Güney Kore'yi takip etti.

Dünya kupalarında bir turnuvada en çok gol yiyen takımlar şöyle:

Takım

Tarih

Maç

Gol

Güney Kore

1954

2

16

İsveç

1950

5

15

Belçika

1986

7

15

Fransa

1958

6

15
Zaire 1974 3 14

Haiti

1974

3

14

Batı Almanya

1958

6

14

Batı Almanya

1954

6

14
Brezilya 2014 7 14

El Salvador

1982

3

13

Meksika

1930

3

13

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