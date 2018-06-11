Dünya Kupası'nın en pahalı takımı Fransa

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 21. Dünya Kupası'na katılan 32 takımın kadrosundaki futbolcuların tahmini değerlerini hesapladı.
CIES'in, yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulübünde gösterdiği performans, kulübünün performansı, milli takımda sergilediği performans gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 32 takımın toplam değeri 12,6 milyar avro çıktı.
Kadrosunda Kylian Mbappe, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, N'Golo Kante, Samuel Umtiti gibi önemli oyuncuları barındıran Fransa, 1 milyar 410 milyon avroyla 2018 Dünya Kupası'nın en pahalı takımı oldu.
Fransa'yı, 1 milyar 386 milyon avroyla İngiltere, 1 milyar 269 milyon avroyla da Brezilya takip etti.
Listenin son 3 sırasında ise Panama (15 milyon avro), Suudi Arabistan (21) ve İran (40) yer aldı.
2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımların tahmini değerleri şöyle:
1. Fransa: 1 milyar 410 milyon avro
2. İngiltere: 1 milyar 386 milyon
3. Brezilya: 1 milyar 269 milyon
4. İspanya: 965 milyon
5. Arjantin: 925 milyon
6. Almanya: 895 milyon
7. Belçika: 835 milyon
8. Portekiz: 656 milyon
9. Uruguay: 529 milyon
10. Hırvatistan: 416 milyon
11. Danimarka: 342 milyon
12. Senegal: 320 milyon
13. Sırbistan: 305 milyon
14. Polonya: 293 milyon
15. Kolombiya: 279 milyon
16. İsviçre: 246 milyon
17. Mısır: 232 milyon
18. Nijerya: 192 milyon
19. Meksika: 153 milyon
20. İsveç: 152 milyon
21. Fas: 138 milyon
22. Rusya: 132 milyon
23. Güney Kore: 123 milyon
24. İzlanda: 79 milyon
25. Japonya: 61 milyon
26. Peru: 59 milyon
27. Avustralya: 58 milyon
28. Tunus: 58 milyon
29. Kosta Rika: 49 milyon
30. İran: 40 milyon
31. Suudi Arabistan: 21 milyon
32. Panama: 15 milyon