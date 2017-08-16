 Mina ve Welliton yolda – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Mina ve yolda

    Mina ve Welliton yolda
    Süper Lig'e Osmanlı zaferiyle başlayan Y.Malatyaspor'da Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Arjantin'de River Plate'de oynayan 27 yaşındaki Ekvator Milli Takımı'nın stoperi Arturo Mina ile anlaştıklarını ve futbolcuyu Türkiye'ye beklediklerini söyledi. Gündüz, Kayserispor'dan ayrılan Brezilyalı golcü Welliton'la da görüştüklerini vurgulayıp, " hocamızın da istediği bir oyuncu. İnşallah bu iki oyuncuyu renklerimize bağlarız" diye konuştu.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:47
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