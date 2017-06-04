 Gezegen rekoru! – Turgay Demir – Fotomaç
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Gezegen rekoru!

    Bu gezegen, böyle bir şampiyonluk kutlaması görmedi… Geçen sezonki muhteşem kutlamalar bile gölgede kaldı. Öyle böyle değil devasa bir Beşiktaş donanması Boğaz'ın serin sularında tüm heybetiyle gösterisini yaparken karada, tüm boğaz sahillerinde binler, onbinler şarkılar, türküler, halaylarla "Şampiyonu" bekliyorlardı.
    Futbol böyle bir şey, Beşiktaş geçen hafta Gaziantep'te puan kaybetmiş olsa dünkü Osmanlı maçı sezonun en önemli 90 dakikası haline gelecekti, şimdi ise kutlamaların gölgesinde bir teferruat olarak kaldı.
    Feda ile başladı, statsızlığın cefA 'sını çekti, şimdilerde ise sefa'sını sürüyor Kartal... Hem de ne sürmek. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlar sokaklarda, meydanlarda, İstanbul zaten başka bir alem; yer yerinden oynuyor, yanıyor, coşuyor, siyah-beyaza bürünüyor.

    Görkemli ve gururlu
    Görkemli, gururlu harika bir şampiyonluk kutlaması yaşandı ve yaşanıyor.
    Şenol Güneş ve öğrencileri tekneyle Boğaz turunun ardından müthiş sevgi gösterileri arasında karaya ayak bastılar ve oradan da devasa platforma çıkıp taraftarla kucaklaştılar. Cenk, Quaresma üçlü çektirdi, Demba Ba, "Allahu ekber" diye inletti boğaz sahilini, Şenol Güneş "Büyük başkan buraya" diyerek Fikret Orman'a jest yaparken Başkan, "Şenol Güneş, Şenol Güneş" tezahüratıyla jeste, jestle karşılık verdi.
    Tek yumruktu koca Beşiktaş ailesi.
    Kimse keyiflerini kaçıramadı. Gerçi Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin başarısızlığının hesabını vermek yerine Beşiktaş üzerinden gündem oluşturmaya çalıştı ama vız geldi, tırıs gitti.
    Beşiktaş taraftarı iki sezondur "o sene bu sene, bundan sonra her sene" diyor, o sene, bu sene, şu sene derken galiba her sene olacak bu iş…

    • Turgay Demir Turgay Demir
      1. 04 Haziran 2017, Pazar
      1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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