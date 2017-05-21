Sultans of the football!

Beşiktaş şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyor. Kasımpaşa karşısında özgüvenle oynamanın mükafatını gördüler. İlk dakikada Oğuzhan nakış gibi işledi, Aboubakar ceza sahası içinde önce kontrol etti sonra köşeye bıraktı. Muhteşem bir goldü.

Hemen ardından Eduok'un golü geldi.

Ancak bu gole rağmen Beşiktaş ne panikledi ne strateji değiştirdi; en iyi bildiği şeyi yaparak pas oyununa devam etti.

Quaresma haftalar sonra muhteşemdi.

Sağ kanadı çökertti. Gol attı, asist yaptı, bıkmadı, usanmadı, yorulmadı ama hepsinden önemlisi tekme yediği pozisyonlarda dahi hakemle ya da rakiple uğraşmadı.

Böyle Q7'ye can kurban.

Aboubakar'ın attığı gol, kaçırdığı bir gol öncesi ceza sahası içindeki ince işçilikleri ve Talisca'ya yaptığı harika asist destansıydı.

Ve gelelim orta sahanın yıldızlarına… Tolgay ve Oğuzhan harika bir gece yaşayıp yaşattılar. Her zamanki gibi hücumu renklendirmekle yetinmediler savunmaya da katkı yaptılar.



Yıldızlarla yolu açık

Son dönemde sıkça tekrarlar oldum ama bir kez daha altını çizmekte fayda var; Beşiktaş geçen sezonki ayak izlerinden yürüyor. Geçen sezon da kağıt üzerinde zorlu görünen son üç maçı kolay kazanmışlar ve sezon boyu akıttıkları terin karşılığını almışlmardı.

Aynı heyecan, aynı hazım, aynı kararlılıkla sezon boyu akıttıkları terlerin karşılığını almak için tüm güçlerini sahaya yansıtmaya başladı siyah-beyazlı oyuncular.

Şampiyonluk stresini bir kenara bırakıp iyi futbol oynayarak kazanıyorlar.

Evet Kasımpaşa eksikti ve bilinen gücünden uzaktı ancak böyle maçlarda rakibin gücünden çok kendinizle yaptığınız mücadeleyi kazanmanız önemlidir. Beşiktaş bunu yaptı, önce kendini yendi sonra rakibi. Sıradan bir takım attığı golün hemen ardından beraberlik golünü kalesinde görünce panikler ve ayakları titrerdi, yıkılırdı. Beşiktaş yıkılmak şöyle dursun sallanmadı bile.

Uzatmayalım;

Kartal yıldızlarıyla, futbolun sultanlarıyla yürüyor yoluna.

Yolları açık ola…