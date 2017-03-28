Bu çocuklar uzaylı mı!

Böyle özel maçlarda alternatif oyuncuları ve özellikle de gençleri izledikçe kulüpleri yönetenlerin bu ülke futboluna ne büyük kötülük yaptıklarını çok daha iyi anlıyorum...

Avrupa'da birçok gurbetçi yıldız yetişiyor bu zaten malum, çünkü onlar doğru sistemde yetişiyor ve önleri de açılıyor...

Biz de durum tam böyle değil! Gençler bir şekilde altyapıdan çıksalar da üst yapıda harcanıyorlar ve ancak böylesi fırsatlar bulduklarında kardelen gibi ortaya çıkıyorlar...

Buna rağmen futbolumuz yeterince oyuncu yetiştiremiyor, peki sebebi ne dersiniz; Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi yabancı sayısı mı, yoksa Yıldırım gibi işin kolayına kaçan, milyon euro'ları har vurup harman savuran, kulüpleri 'bakkal' gibi yöneten başkanlar mı?

Bence ikincisi...

O nedenle yabancı sayısı diye başlayan naraları hiç duymam, o konuda masal anlatan Yıldırım'ı da umursamam. Net!



Hepsini çok beğendim

Evet rakip zayıf Moldova ve bu bir puan maçı değildi, Terim'in deyişiyle;

Finlandiya karşısında forma şansı bulamayan oyuncuları görmek için oynanan bir müsabakaydı... Olsun, maç maçtır ve işin oyun tarafına bakınca ve çok iyi şeyler gördüm...

Tek tek söylesem arada atladıklarım olur o bakımdan bu maçta görev alan tüm oyuncularımızı çok beğendiğimi ve beni Türk futbolunun geleceği adına bir kez daha umutlandırdıklarını söylemeliyim.

Gol atanı atmayanı, tutanı tutmayanı, on bir başlayanı, sonradan gireni vs; takım halinde iyi koştular, iyi yardımlaştılar, velhasıl iyi oynadılar.

Emre Mor'un korner dibindeki şık çalımı destansıydı, attığı gol de tam onun çabukluğuna yakışır cinsten. Enes, Cengiz, Çağlar, Emreler, Serdar Gürler, Çağlar, Oğuzhan ve diğerleri bu çocuklar Türk değil mi! Doğru bir sistem ve doğru eğiticilerle, cesur teknik adam ve onlara bu konuda destek veren başkanlar bir ortamda buluşursa 80 milyondan onlarca yıldız çıkarmamız işten bile değil.

Son bir kez daha çizelim bu çocuklar hepsi Türk, hiçbiri uzaylı değil... O nedenle bu çocukları kaliteli yabancılarla harmanladığımızda ortaya harika tablolar çıkabilir.

Yabancı sayısıyla uğraşmak yerine arızalı sistemi düzeltelim; yeter.