Vurduk geçtik

Malum ağabeyime ilik verdim yeni yeni kendime geliyorum.

Bu süreçte desteklerini de, dualarını da esirgemeyen, başta Hakkı Yalçın ağabey ve Zeki Uzundurukan kardeşim olmak üzere herkese yürekten teşekkürler.

Hadi şimdi işimize dönelim; Terim sahaya sürdüğü onbirle ilk yarıda işi bitirmeyi hedeflemişti; NET! Selçuk tek ön libero, önünde dört top cambazı ve onların önünde de Tosun Paşa… Bakıyorsunuz ve şunu soruyorsunuz, rakip biraz dirençli çıkarsa orta sahada kim koşacak! Cevabı ilk düdükle birlikte geliyor; çok koşmadık, topu koşturduk bu bir, kanat oyuncularımız Gökhan Gönül ve İsmail Köybaşı çok iyi öne çıktılar, dönemekte zorlandıkları anda Volkan ve Olcay geri koştular bu da iki… Mükemmel bir yardımlaşmaydı… Kah Arda yanlarına sokuldu üçgen kurdular, kah Yunus Mallı gelip dörtledi… Cenk Tosun da önde boş durmadı… Hem iki stopere bastı, hem top kaptı, hem de gol bölgelerine iyi koşular yaptı… Olcay'ın şık asistini dar alanda önce kontrol eden Tosun Paşa ardından köşeye bıraktı. Hazırlanışı da, son vuruşu da harikaydı. İkinci golümüz de biraz şans var mıydı, bence vardı!

Olsun, ne sakıncası var ki!



Hamleler doğruydu

İlk yarının son dakikalarına kadar Finlandiya'ya top göstermedik ve herkes kendi bölgesini iyi kontrol etti.

Devre sonu iki dakika boşluğa düştük az kalsın golü yiyorduk. Finlandiya tam da böyle bir takım zaten. Neyse şanslıydık ve top direkten döndü.

İkinci yarıya Finliler iyi başlayıp baskı da kurdular. Bu durumu yaratan onların performanslarından çok bizim çaktırmadan aktif dinlenmeye geçişimizdi. Arda yorulmuş, Yunus ağır çekim oynamaya başlamıştı… Terim anında müdahale etti, Yunus çıktı Trabzonspor'un dinamosu Okay Yokuşlu girdi. Kesinlikle zamanında yapılmış doğru bir hamleydi. Sonraki hamleler de aynı şekilde akıllıcaydı.

Velhasılı kelam grupta; "et mi, balık mı bir türlü kimsenin anlayamadığı" Finlandiya'yı rahat geçtik. Darısı kalan maçların başına.

Ve muhteşem Anadolu… Konya, Antalya fark etmiyor, Anadolu Milli Takımı bağrına basıyor.

Antalya stadı harikaydı, yüreğinize sağlık arkadaşlar, yüreğinize sağlık.