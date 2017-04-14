İnanılacak gibi değil!

Maç başlamadan provokasyon başladı. Lyon'lu taraftarlardın sahaya girip maçı geç başlatmaları tam Oscar'lık bir senaryoydu.

Maç 45 dakika geç başladı ki bizim için hiç fark etmez, Beşiktaş bu turu geçecek.

Siyah-beyazlı takım özellikle 10 dakika içinde Marcelo ve bir de karambolle 2 gol pozisyonundan yararlanamadı.

Bu pozisyonlar "Gol geliyorum" diyordu ki Talisca'nın harika pasında Babel hepimizi havalara sıçratan golü kaydetti.

Beşiktaşlı futbolcular bu golden sonra sahada son 20 dakikaya kadar inanılmaz bir mücadele ortaya koydu.

Sahadaki her futbolcu terinin son damlasına kadar mücadele ederken Marcelo savunmada inanılmazdı.

Lyon'lu futbolcular her atağında Marcelo'yu karşılarında buldular.

Maçı seyrederken "Bu Marcelo'dan kaç tane var?" demekten kendimi alamadım.

Talisca attığı nefis pasta golün harika yaratıcısı olarak klasını gösterdi.



Ah Fabri ah!

Ancak maçın özellikle son 20 dakikasında sahada yokları oynadık. Bu oyun Beşiktaş'a yakışmadı.

Beşiktaşlı futbolcular Lyon'un yüksek temposuna ayak uydurmakta zorlandı ve belli ki yorgunluktan iki golü 74 saniye içinde Lyon'a hediye ettiler.

Özellikle Talisca oyundan koptu.

Beşiktaş, Lyon'un biraz da beceriksizliğiyle de Fransa'dan galibiyetle dönebilirdi ama inanılamayacak hatalarla rakibe maçı hediye ettik.

Hele hele Fabri'nin ikinci golde yaptığı bariz hataya söyleyecek söz bulamıyorum



Şimdi ne olacak?

Sonuca geyelim! 70 dakika iyi oynadığımız maçta Lyon'a yenilmekten kurtulamadık. Bu bence dünyanın sonu değil.

Tur şansı bence hâlâ yüzde 50'den fazla... Üstelik Lyon'da attığımız altın gol de var.

Ocak ayından bu yana şunu söylüyorum;

"Stockholm'de buluşalım." Haydi Beşiktaş, ikinci maçta turu geç ve güldür yüzümüzü...