Ne maçtı ama

Ülkemi çok seviyorum. Her köşede ayrı renk. Maçtan önce Trabzonsporluların saha içinde sergilediği kolbastı harikaydı. Ardından bir maç izledik ki gerçekten şahaneydi.

Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum.

Beşiktaş 'kazandığım' dediği maçta şok gollerle yenik duruma düştü. 3-2'den dönmez denilen maçta harika bir galibiyet aldı. Süper Lig'in kalitesi yerlerde ama dünkü futbol bize gerçekten ilaç gibi geldi. Tabii dünkü maçta Türkiye'nin 1 numaralı teknik direktörü Şenol Güneş'le onu çok yakından takip eden Ersun Yanal müthiş mücadelede başrolü oynadı. Her ikisini de tebrik ederim.

Hele hele goller birbirinden güzeldi.

Hani belki Rodallega'nın golüne vasat diyelim ama; diğer 6 gol de şapka çıkartılacak cinstendi.



Beşiktaş'ın yıldızları sahnede

Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı gol sonrası tribünde ve ekran başındakiler, siyah-beyazlı takımın maçı rahat kazanabileceğini düşünmüştür. Ancak Trabzonspor 3-2 öne geçince Beşiktaşlı taraftarlar 1 puana bile razıydı. Ama 3 puan gerçekten Şam'da kayısı gibi geldi.

Beşiktaş'ın yıldızları dün yine derbiye damgasını vurdu. Siyah-beyazlı takım için ne övgü yapsam az. Özellikle Beşiktaş'ın kötü oynadığı dakikalarda gol atabilme özelliğine sahip olması çok ama çok büyük avantaj. Talisca skoru 3-3'e getiren frikik golüyle yine zor zamanlarda ortaya çıkan kahramandı.



Öne çıkma Fabri

Defalarca yazıp söylüyorum. Sevgili Fabri seni çok seviyoruz. Bu sezon hep şunu söylüyorum; Cordoba'dan sonra Beşiktaş kalesi kaleci gördü. Ama öyle gereksiz zamanlarda çok gereksiz öne çıkıyorsun ki anlam vermek mümkün değil. Çıkma yeter, dön, kaleni terk etme Fabri! Allah'tan Rodallega'nın çok uzaklardan vurduğu top direkten döndü de Beşiktaşlılar derin bir "Oh" çekti.

Tabii bu maçı yazıp da Atiba Hutchinson'u yazmamak olmaz. Bu Atiba'dan Allah razı olsun.

Trabzonspor her geçen hafta futbolunu güzelleştiriyor. Ersun Yanal sezon başında Castillo'yu kiralık olarak takıma kazandırdı. Baktılar bu futbolcu iyi, bonservisini de aldılar. Belli ki, yönetim ile teknik kadro arasında iyi bir uyum var.

Hakem Ali Palabıyık'la ilgili maçtan önce soru işaretlerim vardı.

Yönetimiyle maçın temposunu yüksek tuttu; Uğur Demirok'un eliyle düzelttiği pozisyon penaltıydı.