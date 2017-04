Beşiktaş, Trabzon’da ne yapmalı?

Şampiyonluk Beşiktaş için ufukta göründü. Aman yine de dikkat!!!

Bugünkü Trabzonspor maçı çok zor geçecek. Ümit Özat'ın geçen hafta uyguladığı gibi (Ersun Yanal ki Türk futboluna bu sistemi getiren ilk teknik direktör) Beşiktaş hücuma çıkarken taktik faullere başvuracaktır.

Şenol Güneş bu sistemi tahmin ediyordur ve mutlaka tedbirlerini alacaktır. Ama nacizane benim tavsiyem; hem kendisi kulübede hem de sahadaki futbolcular rakibe uymayarak geçen haftaki Gençlerbirliği maçındaki gibi pas trafiği yaparak bu oyunu bozmalı...

Daha sonra Beşiktaş yetenekli golcü ayaklarıyla mutlaka golü ve hatta golleri bulacaktır. Her ne kadar; Trabzonspor'un son maçlarda iyi performansı handikap olmasına rağmen Şenol Hoca'nın dünkü açıklamasında söylediği gibi Beşiktaş'ın golcüleri pozisyon buldukları zaman mutlaka şut atmalılar. Beşiktaş camiasının Hakem Ali Palabıyık'la ilgili düşünceleri hiç de olumlu değil. Temennim Ali Palabıyık tam ortadan, adil bir maç yönetir.





İşte Futbol Dünyası

Maalesef Türk futbolunda hiç bir şey olumlu gitmiyor. Kulüplerimiz ciddi ekonomik kriz içinde.

Seyirci sayısı Almanya 2. Ligi'nden bile az! Yani özetle hiç olumlu Türk Futbolu için görünmüyor. İstikbal karanlık derken;

UEFA'dan bir müjde geldi. Uzun yıllardır futbol federasyonunun her yönetiminde her döneminde yer alan dürüst ve akçeli işlere karışmayan insan ilişkileri mükemmel Sayın Servet Yardımcı, UEFA yönetimine seçildi. Şenes Erzik'ten sonra ülkemizin futboldaki ikinci değerli futbol adamı konumuna geldi. Kendisine başarılar diliyorum.

Geçen haftaki Kıbrıs'taki Bizim Stadyum programında Sayın Yıldırım Demirören'in bundan sonraki seçimde UEFA Başkanı olacağının altını çizdim. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada büyük tepkiler aldım. Özellikle gençler bu konuda çok esprili yorumlar yaptı. Üniversite mezunu, İngilizce'yi ana dili gibi bilen, yıllardır Türk futbolunun içinde önce Beşiktaş, ardından TFF başkanlığı yapan iki dönem de birlikte çalıştığımız Yıldırım Demirören'i çok iyi tanıyorum.

Kendisi de bir ay evvel bir gazeteye verdiği demeçte; "Bana UEFA başkanlığı için teklif yapıldı. Bu dönem için kabul etmedim" diyerek bundan sonraki seçimlerde aday olacağının sinyalini verdi. Aldığım duyumlar da bunu doğruluyor.

Demirören bu işleri çok iyi bilir! Her türlü imkanıyla bilhassa Balkan ülkeleri ve Güney Kıbrıs'ın desteğiyle bu işi başaracaktır.

Bilhassa Beşiktaşlılar sakın hayret etmeyin! İşte futbol dünyası bu!



Şenol Güneş neden imza atmıyor?

evgili futbol severler, beni artık iyi tanıdığınızı tahmin ediyorum.

Son yazılarımda, televizyon ve radyo programlarımda kulüplerin ekonomileriyle ilgili ciddi önerilerde bulunuyorum.

Bu girdaptan kurtulmamızın önemli etkenlerden birinin de altyapıya önem verilmesi gerektiğini üstüne basa basa belirtiyorum.

Ülkemizde yerli antrenör kıyımını yıllardır söylüyorum.

Bir şey daha söylüyorum; Başkan, lütfen popülist yaklaşımlara kimsenin tahammülü yok. Bütün kulüpler bilançolarında büyük zarar ediyorlar. Hemen hemen tüm kulüpler ancak futbolcu satabilirse transfer yapabilecek durumda. Artık futbol severleri kandırmayın. Mali tablonuza iyi bakın ve öyle hareket edin. Lütfen Sayın Başkan, Şenol Güneş'e kontrat yenile. Beşiktaşlılar çok endişeli. Bu konuda sürekli yazacağım, sürekli söyleyeceğim.

İÇİMDEKİ GÜZEL HİS DEVAM

EDİYOR, BÜTÜN KALBİMLE SÖYLÜYORUM;

BEŞİKTAŞ STOCKHOLM'DE

OLACAK!..



