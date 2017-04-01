Popülist yaklaşımlar

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Futbol Zirvesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız UEFA yetkilileri ve diğer yabancı konuşmacılar Türk Futbolunu gerçeklerini açık ve net yorumladılar.

Türk futbolunun büyük bir ekonomik sıkıntı içinde olduğunun altını çizdiler.

Kurtuluş reçetesi olarak da futbolcu üretmenin daha doğrusu altyapıya çok önem vermenin gerektiğini açık açık anlattılar.

Geçtiğimiz gün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ümraniye Tesisleri'nde altyapı tesislerini kurulacağını ve dolasıyla öz kaynak düzenine önem verileceğini açıkladı.

Orman'la 5 yıl önce başkan olduğu kongreden sonra uzun uzadıya görüşüp, reçeteyi anlatmıştım.

Ama maalesef daha sonra bu konuda hiç ilerleme kaydedilmedi.

Ayrıca Ahmet Çebi'yle de bu konu için birçok görüşme yaptım.

Hatta Mete Vardar da (bu işi en iyi bilenlerden biridir) yönetimden ayrıldı.

Bu hikaye zaman zaman gündeme gelir ve sonra da unutulur!

Mesela geçen sezon "Bayrampaşaspor pilot takımımız" dendi ama ne yazık ki, sezon sonunda küme düştü!

Genç milli takımlara bakıyorum, bir tane Beşiktaşlı futbolcu yok!

Fulya'da bir sentetik çim saha ile koca Beşiktaş alt yapıda mucize bekliyor.

Ve çok enteresan hala altyapının ve araştırmanın ekibinin başında Metin Albayrak var.

Ve kendisi Beşiktaş için Brezilya'da futbolcu izliyor.

Değerli Beşiktaşlılar, bu popülist yaklaşımlarla altyapı falan olmaz.

Son mali kongrede Fikret Orman, "Beşiktaş'ın borcunu en azından yarıya indireceğim" dedi. Ben de sonra kürsüye çıkıp, "Borcu yarıya indirin, sizi stadımızdan Taksim'e kadar sırtımda taşıyacağım" dedim.

Siz yine, BEFAM projesini yeniden oluşturun aynı sözü bir daha veriyorum. Beşiktaşlılar, artık bu popülist yaklaşımlara ödün vermeyin.



Bu işin sonu Stockholm

Şenol Güneş ve takımımıza çok inanıyorum.

Ama bir gerçek var ki, Süper Lig'de zor bir döneme giriyoruz.

Şenol hoca ile bu periyodu kazasız geçireceğimize kalben inanıyorum.

Hatta Lyon maçlarından da çok ümitliyim.

İçimde bir his var; Beşiktaş Stockholm'e finale gider...



Beşiktaş camiası sizi affetmez!

Şenol Güneş geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında birbirinden çarpıcı sözler sarfetti.

Basın toplantısı sonrası pasta erken mi kesildi bilmiyorum ama mutlaka Şenol Güneş'in bir bildiği vardır.

Usta teknik adamın söylemlerinde sanki biraz serzenişleri vardı gibi! Beşiktaş yönetimi, lütfen hocanın sözleşmesini bir an evvel uzatın.

Sonra sizi Beşiktaş camiası affetmez.

Şenol Güneş'le altyapı devrimini yapmak mümkün olur.

Ufuk Pak gibi değerli bir isim gözünüzün önünde. Pak, benim sistemi beğenen, özkaynak düzenini iyi tanıyan bir futbol adamıdır.

Yönetime tavsiyem; en yakın zamanda Şenol Güneş ile Ufuk Pak ile bir araya getirin.

Tabii ki değerli kardeşim Gökhan Keskin'i de aynı ekibin içinde düşünmekte fayda var. Yani özetle; altyapı tesisleşmesi ve devriminin zamanı geldi de geçiyor.