Futbolcular; kardeşlerim...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Olympiakos galibiyeti sonrası düzenlediği basın toplantısında futbolcularına seslenerek, "Artık onlardan iyi futbol bekliyorum" demişti. Maalesef dün Beşiktaş kötü bir günündeydi. Tabii ki bu puan kaybında Beşiktaş'ın önemli mazereti var. Siyahbeyazlı takım, son 10 günde çok önemli maçlar yaptı. Dünkü mücadelede yorgunluk futbolcuların gözlerinden okunuyordu.

Bu zor temponun son ayağında Antalya gibi zor deplasmandan alınan 1 puan aslında hiç de fena değil.

Beşiktaş ilk devrede rakibine baskı kurmasına rağmen ikinci yarıda rakibinin baskısı karşısında zorlandı.

Dün Beşiktaş kalecisi Fabri ve savunmanın iyi gününde olması Antalyaspor önünde set oldu. Fabri dün yine görevini çok iyi yaptı.



Umarım doğru değildir

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'a ne söyleyeceğimi bilemiyorum.

Olympiakos maçı sonrası yine takımını ateşe attı. Bu adamı kesinlikle IQ testine tutmak gerek. Ben bu akıl testinin sonucunu gerçekten çok ama çok merak ediyorum!

Öyle duyuyorum ki; bu adam için sezon sonunda Porto'ya 10 milyon euro'luk çekler verilmiş. İnşallah duyduklarım doğru değildir!



İlaç gibi gelecek

Bu hafta Başakşehir'in puan kaybetmesi ile Beşiktaş'ın liderliği kaptırmaması siyah- beyazlı takım için moral oldu. Lige verilecek ara Beşiktaş'a ilaç gibi gelecek.

Kartal ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın erkenden havlu atması Beşiktaş için çok büyük avantaj.

Antalyaspor özellikle son 15 dakika güzel bir futbol oynadı. Rıza Çalımbay ve takımını tebrik ederim. Hele hele Antalya'da dolu tribünler gerçekten güzel bir atmosferdi.

Başa dönüyorum... Beşiktaş'ın bu başarılı tablosunda en büyük faktör usta teknik direktör Şenol Güneş... Sevgili futbolcu kardeşlerim, evlatlarım; sözüm size! Şenol Hoca, bizi bu günlere getiren adam...

Madem ki sizden bundan sonraki maçlarda iyi futbol istiyor, bunu ne yapın, edin gerçekleştirin.

Çünkü Şenol Güneş bir şey istedi mi yapılır.

Onu kırmak, üzmek olmaz!