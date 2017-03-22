Futbolda devrim zamanı

Zaman zaman saygıdeğer okurlarıma ve twitter'dan takipçilerime Beşiktaş Futbolcu Araştırma Merkezi'nden (BEFAM) bahsediyorum.

Umarım sıkılmıyorsunuzdur ama BEFAM Türkiye'de yapılan en büyük futbol devrimidir.

Toprağı bol olsun, saygıdeğer dostum Gündüz Tekin Onay, Mehmet Ekşi, Beşiktaş futbol okullarını en üst düzeye çıkaran Ufuk Pak ve değerli antrenörlerimizle 40'a yakın futbolcuyu ülke futbolumuza kazandırdık. Ufuk Pak bizim başlattığımız atağı geliştirdi ve dünyanın dört bir yanına Beşiktaş futbol okulları açtı. O dönemde birçok genç yıldızın önünü açtık ve dikkatinizi çekerim bunu Fulya'da çok kötü şartlarda gerçekleştirdik.

Maalesef bugün bile Beşiktaş alt yapısında kötü şartlar devam ediyor. Üzüntülerimden biri, şu anda bu yeteneklerden Beşiktaş'ta sadece Necip ve Atınç kaldı. Son haftalardaki üstün performansından dolayı Necip'in de gözlerinden öperim. Geçen hafta Batuhan Şanlıurfa'da Erkan Kaş Kayseri'de, Can Erdem Karşıyaka'da, Orhan Gülle Ankaragücü'nde, Mehmet Sedef Ümraniye'de, Adem Büyük Kasımpaşa'da harikalar yarattı.

Daha onlarca futbolcu da birçok takımda başarıyla forma giyiyor.

Ama ne yazık ki bunlardan Beşiktaş yeterince faydalanamadı.

Ama kulübümüze BEFAM'ın ürünü olan bu futbolcuların 12 milyon euro girdisi oldu. Ama maalesef başta Yıldırım Demirören ve yakın arkadaşları bu projeye sahip çıkmadılar.

Ben görür müyüm bilmem ama temennim Beşiktaş, 2. BEFAM devrimini yapar.

Ülkemizin hemen hemen tüm kulüpleri gibi tüketen değil, üreten bir kulüp olur.



Kıbrıs'ın müthiş yetenekleri

Yıllardır tanıdığım, Bizim Stadyum'da yayıncılıkta büyük başarılar elde eden dostum Faik Çetiner'in sunuculuğunda pazartesi Ankara'da Kanal A'da, çarşamba da Kıbrıs'ın BRT'sinde; Giray Bulak, Bülent Yavuz, Hasan Ecer'le futbolun nabzını tutuyoruz.

Geçen ay Kıbrıs Başbakanı Hüseyin Özgürgün programımıza katılırken önümüzdeki haftalarda Kıbrıs Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı da aramızda olacak.

Kıbrıs'ta büyük bir altyapı hamlesi görüyorum.

Hiç unutmayın ki; 300 bin nüfuslu İzlanda dünya futbolunda yer alırken, Kıbrıs'ta da güzel şeyler oluyor.

Kıbrıs Futbol Federasyonu da bu konuda çok iddialı. Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu da çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Yasakların delinmesi için spor bakanlığımız ve TFF de hazırlık içinde. Giray Bulak ile arı gibi çalışarak Kıbrıs'taki tüm maçları izliyoruz. Beğendiği futbolcuları mercek altına alıyoruz. Geçen sezon Altınordu'dan Büyükşehir'e giden Cengiz Ünder ve Freiburg'a giden Çağlar Söyüncü'yü yazmıştık. Geçen günlerde Altay'ın genç stoperi Atakan Çankaya'dan bahsetmiştik.

Kendisini yakından takip ediyorum, temennim Beşiktaş'a nasip olsun.

Şimdi size Kıbrıs'taki bazı yeteneklerden bahsedeceğim. Yeni Camii'nin santrforu Nijeryalı John Ebuka Okeye... Bu futbolcuyu defalarca izledik ve çok beğendik.

Teknik direktörü Turhan hoca, değerli dostumuz teknik direktör Piro Mustafa ve diğer hocalar da Okeye'nin büyük yetenek olduğunu söylüyorlar. Ayrıca Yeni Camii'de 17 yaşındaki Ahmet Sivri'nin önü çok açık. Çetinkaya'dan Zihni ve forvet Emre de geleceğin yıldızı olmaya aday.

Bizim Stadyum'da altyapıya önem vermeye özen gösteriyoruz. Kıbrıs Başbakanı Hüseyin Özgürgün eski futbolcu ve fikirlerimize önem veriyor. Benim önerim; Girne'den başlayarak 10 çim saha yapılması ve birini ben hediye edeceğim. Otellerden de destek sözü aldım ve Sayın Başbakan bunun müjdesini yayında açıkladı.

Türkiye ve yabancı kulüpler hazırlık için Kıbrıs'ı tercih edebilir. Artık Kıbrıs'ın su sorunu kalmadı. Ve en önemlisi bu önerimle Lefkoşa bölgesinde de 10 idman sahası için kollar sıvandı. Özetle; Kıbrıs'ta büyük bir futbol hamlesi başladı. Katkımız oluyorsa gurur duyuyorum. Son bir not:

Kıbrıslı gençler çok ama çok yetenekliler.