Türk futbolunda neler oluyor?

Futbol Zirvesi geçen haftaya damga vurdu ve bu önemli toplantı sonrasında çeşitli yorumlar yapıldı.

UEFA Finansal Fair Play Direktörü Traverso'nun konuşması kulüpleri yönetenlere büyük şok yaşattı.

Futbolumuzdaki bu savurganlığa duyarlı olmayan kulüpleri yönetenler, umarım bundan ders çıkarmışlardır.

Gazetemizin değerli yazarı Yunus Akgül'ü uzun zamandır beğenerek takip ediyorum.

Dün de çok güzel bir yazı yazmış. Kulüpleri yönetenlere çok güzel bir tokat olmuş.

Sayın Cumhurbaşkanımız Vodafone Arena'nın açılışında "Serpil Hamdi Tüzün'ü göremiyorum" demişti.

Bu soru çok güzel bir mesajdı. Cumhurbaşkanımız, Futbol Zirvesi'nde de altyapıdan bahsetti ve ülkemizdeki futbola büyük yatırımlar olduğunun altını çizdi.

Bu sözlere yürekten katılıyorum. Ancak bu kulüpleri yönetenler maalesef futbolumuzu bu hale getirdiler ve işin kötüsü; doğruları öğrenmeye de hiç niyeti yok.

Değerli yabancı konuklar ve UEFA yetkilileri konuşurken salonda kimse kalmamıştı.

Futbola gönül vermiş insanlar, değerli vatandaşlarımız, sivil toplum örgütlerine sesleniyorum.

Futbolumuzu uçuruma itenlerle mücadele edin ve doğruları öğrenin.

Gizli ilişkileri takip edin ve üstüne gidin.



Terim ne demek istedi

Takmışız kafamızı yabancı transferlere!

Allah aşkına ülkemizi yabancı futbolcu mezarlığına çeviren, yine bu kulüp yöneticileri değil mi? En sonunda Fatih hoca da dayanamadı ve konuştu. Bu içi geçmiş yabancıları silah zoruyla mı getiriyorlar?

İsteyen istediği kadar yabancı oynatsın.

Ama kulüpleri yönetenler bazı menajerlere daha büyük para kazandırmak için (ciddi çıkar ilişkilerini ben biliyorum ama siz de öğrenmeye çalışın) neler yapıyorlar neler!

Maalesef gerekli tedbirler alınmazsa bu sistem devam edecek.

Deniz bittiği halde futbol ekonomisinde son kurşunlar harcanıyor.

SPOR YASASI ÇIKMALI

VE BAŞKANLAR

VE YÖNETİCİLER

ARTAN BORÇLAR İÇİN

KEFALET VERMELİ!..

Bak göreceksiniz, bu karar çıksın bu oyuncular ortadan yok olacaklar.

Futbolun gelişmesi için önerilerimizi yıllarca gazetemde yazıyorum.

FOTOMAÇ arşivine de girsinler, orada o sütunlarda neler yapılmasıyla ilgili birçok şey görecekler. Fatih Terim güzel söylemiş, doğru söylemiş. Bu içi geçmiş yabancıları transfer edenler Türk Futbolu'nun katilleridir.



Transfer yasaklı Beşiktaş!

Geçen hafta Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, taraftarların sevgilisi basketbol takımının Baş Antrenörü Ufuk Sarıca ile birlikte yemek yedi ve birçok sözler verdi.

Ufuk Hoca haklı olarak oyun kurucu isteğini tekrarlamış. Ancak yeni öğrendim ve çok üzüldüm; Beşiktaş 500 bin lira borç yüzünden FIBA'dan transfer yasağı cezasına çarptırılmış.

Bu borç aylardır ödenemediği için Ufuk Sarıca'nın eli ayağı bağlanmış durumda.

Maalesef bir türlü şeffaf olunmuyor. Aboubakar'ın bonservisinin Porto'da olduğunu zannediyordum ama bu futbolcunun bonservisinin %65'i menajerlik şirketininmiş! Bu transfer işini bir türlü rayına oturtamadık.

Futbolda scout ekibinin ve transfer komitesinin başında bulunan Metin Albayrak, menajerlerle Brezilya'da transfer görüşmeleri yapıyor.

Hayretler içindeyim ve soruyorum sizlere...

Bu işi bu arkadaş ne kadar bilir? Ve en önemlisi, niye bu işi dürüst ve futbolun içinden gelen insanlar yapmaz.

Yazıklar olsun!



THY uçuyor

Geçtiğimiz aylarda Türk Hava Yolları'nın Kadın Voleybol Takımı'nın kurulmuş olmasını duyurmuş ve ülkemizin dünyada önemli bir spor markasını daha kazandığımızı müjdelemiştim.

THY, geçtiğimiz hafta içinde yapılan finaller sonrasında 1. Lig'e çıkmayı başardı.

Büyük şirketlerin sporda bilhassa amatör şubelere desteklerini bekliyorum.

Başta THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı olmak üzere, Genel Sekreter Ramazan Yıldırım, İdari Menajer Cahit Şahin, antrenörler İsmail Şahin ve Serkan Gür ile başarılı sporcularımızı tebrik ederim.