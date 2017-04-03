Beşiktaş mest etti

Yazıma öncelikle sevgili dostum İlhan Cavcav'ı anarak başlamak istiyorum..

Gençlerbirliği'ne çağ atlatan İlhan Ağabey ile birlikte yıllarca omuz omuza Türk Futbolu'na katkı için omuz omuza çalışıp futbolumuzdaki çarpık düzen için birlikte mücadele ettik. Onu sevgi, saygı ve özlemle anıyorum.

Dünkü maç öncesi futbol yorumcuların Beşiktaş'ı şampiyon ilan etmeleri; siyah-beyazlı futbolcuların da ilk 40 dakikada oyuna konsantre olmasını belli ki zorlaştırmıştı.

Beşiktaş ilk devrenin son anlarında Oğuzhan'ın klas dolu attığı golle rahatlarken tribündeki ve ekran başındaki taraftarlar da derin bir "Oh" çekti. Bu gol sonrası Beşiktaşlılar şunu biliyorlardı; arkası gelecekti. Geldi, hem de nefis futbolla...

Beşiktaş baskılı futbolunu farklı skorla süslerken yine şunu gösterdi; Türkiye'de bu takımdan iyisi yok.

Şampiyonluk yarışında hiç bir maç kolay değil ama, Beşiktaş bence şampiyonluk yolunda en zor takımı yenmeyi başardı. Kara Kartal gelecek hafta Trabzon deplasmanda da 3 puanla dönerse bu iş biter, şampiyonluk kutlamaları başlayabilir.



Çok büyük keyif

Beşiktaş özellikle 2-0'dan sonra müthiş bir futbol ortaya koydu. Oğuzhan ve Atiba sahneye çıkarken Babel geldiği günden bu yana en başarılı performansını gösterdi.

Beşiktaş özellikle son 30 dakikada öyle bir futbol ortaya koydu ki, tribündeki ve ekran başındaki tüm futbolseverler mest oldu. Böyle bir Beşiktaş'ı izlemek gerçekten büyük keyif...

Gençlerbirliği, Türkiye'nin en genç ve en dinamik ekiplerinden biri. ilk 60 dakika gerçekten çok iyi mücadele ettiler.

Taktik faullerle Beşiktaş'a karşı direnmeye çalıştılar ama özellikle ikinci golden sonra dağıldılar.

Gençlerbirliği forması giyen Aydın Karabulut'u Hertha Berlin'den büyük mücadele ile transfer etmiştim.

Şu anda TFF'nin başındaki kişi ve yandaşları bu futbolcuyu Bursaspor'a verdi ve üstelik 1 milyon dolar da para vermeye kalktılar. Aydın kalmak için direndi ama sonunda o da pes etti.

Hem Beşiktaş çok iyi bir futbolcuyu kaptırdı, hem de Aydın Karabulut'a yazık oldu. Beşiktaş'ın bu borcu nasıl oldu.

Alın size küçüçük bir örnek!