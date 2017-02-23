Advocaat hediye etti

Fenerbahçe mutlak kazanması gereken bir maça aslında tam da istediği gibi başladı. Krasnodar'ın attığı gole kadar olan bölümde coşkulu, arzulu oynadı. Oyunu rakibe en çok kabul ettirdiği anlarda ise Skrtel'in hatasında çok erkenden gol yedi.

Ardından 15-20 dakika boyunca takım sahada duygusal anlamda bozuldu.

Sarı-lacivertlilerin bu bölümde maçtan koptuğunu söyleyebiyiriz. Daha sonra ise özellikle taraftarın maçın adeta içine girerek takımı ateşlemesiyle oyuncular tekrar coşkuyla saldırmaya başladı ve Kanarya golü buldu. Devamında da çok iyi baskı kurulmasına rağmen devre sona erdi.

Advocaat'ın ikinci yarıya da aynı 11'le devam etmesi ise onun kalitesine ve tecrübesine hiç yakışmadı. Önünüzde en az 2 gol bulmanız gereken bir 45 dakika var ve oyuna müdahale etmiyorsunuz!

Oyuncu değişikliklerini yapmakta geç kalan Advocaat yönetime adeta beni kovun mesajı veriyordu. Çünkü bu kadar önemli bir maçta 60 dakika boyunca Josef'i sahada tutup Şener'i kenara alması ne futbol mantığıyla ne de başka bir şekilde izah edilemez.

Volkan Şen ve Fernandao'yu en azından devre arasında oyuna alsa ikinci yarıda sahada tahrip gücü çok daha yüksek bir Fenerbahçe olurdu.

Değişikliklerde geç kalması ayrıca rakibin form eksikliği olduğunu bildiği halde Krasnodar üstünde fiziki baskı kurmasını da engelledi.



Tüm Fenerlilerin sesi oldu

Fenerbahçe taraftarı ise dün gece üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Takıma destek oldular ve umutların tükendiği anlarda da en güzel protesto ediş biçimi ile futbolcuları alkışladılar. Devamında da bütün tribünler 'Aziz Yıldırım istifa' diye bağırıp tüm Fenerbahçeliler'in sesi oldu.

Advocaat nasıl oyuncu değişikliklerinde geç kaldıysa, Aziz Yıldırım da Hollandalı hocayı göndermeyerek geç kaldı. Bu nedenle günün sonunda tepki alması normal. Kaptan Volkan Demirel sakatlanıp sahayı terk ederken sakatlığı sadece adalesinde değildi. Kaptanın psikolojik sakatlığı da oyununu etkiledi.

İsmail Köybaşı'ya ayrı bir parantez açalım. Fener onunla hücumda üretkenlik kazandı; coşkulu, tempoluydu. 90 dakika genelinde en olumlu performansı o sergiledi. Seyirci de onu takdir etti.

Sonuç olarak Advocaat'ın çıkardığı 11 ve yapmakta geç kaldığı değişiklikler sayesinde Fenerbahçe, göz göre turu Krasnodar'a hediye etti.