Yarım hekim candan Yarım hoca hedeften

Galatasaray rakiplerinin hepsinin puan kaybettiği belki de şampiyonluk yolunda kırılma olabilecek bir maça çıktı.Yüzde yüz kazanma odaklı bir düşünce ile maça başlayan G.Saray eylem olarak bunu sahaya yansıtamadı.

Riekerink'in rakibi analiz etmediğini maça duyguları doğrultusunda zihinsel ve taktiksel olarak hazırlık yapmadan tamamen iç güdüsel olarak hazırlandığını çıkardığı 11'den çok net görebildik.

Kazanma adına beklentileri karşılayabilecek doğru oyunu oynayabilecek birbirini tamamlayan oyuncular değil sahaya çıkan takım tam aksine birbirine çok benzer oldukları için kolay kontrol edilebilen pas oyununu oynayamayan top rakipteyken savunma pozisyonu alamadığı gibi hucümlarda da organize olamayan bir takım görüntüsü verdi.

Önceliği savunma olan De Jong ve Tolga ikilisi, dikine oynayamayan, oyuncu eksiltemeyen, pas oyununa uygun olmayınca maçı eline alamadı.

Rodrigues, Bruma ve Yasin de pas trafiğine katkıda bulunmak yerine dripling üzerinden etkili olmaya çalışınca, hücumda organize olamadı.

Pozisyon bulmakta çok zorlanan ve sadece bireysel performanslar üzerinden oynamaya çalışan G.Saray, duran toptan yediği gollerle ilk devreyi 2-0 yenik kapattı.



Sonunu göremezsiniz

İkinci yarıya risk alarak oyuncu ve sistem değişikliği başladı başlamasına da yanlış oyuncuları değiştirince istediği etkiyi ve beklenen baskıyı kuramadı sarı kırmızılılar. 4-4-2'ye döndü ancak buna uygun oyun oynamadı. Topu kenarlara getirip daha fazla orta yapması gerekirdi.Ve 45 dakika da bunu bir kez denedi onda da Eren ile golü buldu "Yarım hekim candan, yarım hoca şampiyonluktan eder" Lig henüz bitmedi ama G.Saray hedefsizmiş gibi oynuyor, oynatılıyor...

G.Saray yönetimi hemen bugün, kariyerinde akademisyen olarak başarılı olan ancak taktiksel becerisinin olmadığını defalarca gördüğümüz Riekerink'e teşekkür edip, yolları ayırmalı.

Aksi durumda, taraftar "yönetim istifa"diye bağırırken ve muhalefet ciddi bir şekilde çalışırken, sarı kırmızılı yönetimin, sezon sonunu göremeyeceğini düşünüyorum...