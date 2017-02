Advocaat durdurdu

Zorlu derbi mücadelesinden tur galibi olarak çıkan ve Van Persie'yi kaybeden F.Bahçe, müthiş seyircisiyle, yeni teknik direktörüyle, tek hedef 3 puan parolasıyla maça başlayan Bursaspor karşısında, oyuna sakin başladı.

İsmail ve Aatif rotasyonu ile 10. dakikadan itibaren Bursaspor kalesine yüklenen F.Bahçe, Sow'un penaltı golüyle oldukça rahatladı.

Sezon başından beri Bursaspor'un felsefesi hiç değişmedi. Batalla'nın araya atacağı toplarla Stancu ve Del Valle'yi buluşturmak isteyen yeşil beyazlılar, ilk yarıda istediği futbolu sergileyemedi.

Elbette ev sahibinin bu kötü oyununda, F.Bahçe orta sahasının istekli futbolu etkili oldu. Alper'in coşkusu takımı doğru oynatması ve pas oyunu tercih etmesi neticesinde momentumu eline aldı ve oyunu istediği gibi yönetti.

İlk yarı sona ererken yeni transfer Jovic'in acemice ikinci sarı karttan atılması zaten kötü oynayan Bursaspor'un işini oldukça zora soktu.

Bursasporlu futbolcular duyguları önde aklı arkada tuttuğu bir ilk yarıda hele ki geçen hafta Beşiktaş maçında görmüşken Mutlu hocanın demeçleri, maçın başında oyuncuların maçı germesi ve gerginliği artırması ile zihinsel olarak iyi hazırlanmadığının en önemli göstergesiydi.



Değişiklikler hatalıydı

İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında skor avantajınıda elinde bulunduran F.Bahçe farkı artırmak için sahaya karakter koyamadı. Bursaspor'un gol bulma adına öne çıktığı anlarda etkili ve hızlı hucümlar yaptı ancak Aatif'ın kontra ataklarda yaptığı tercih hataları nedeniyle istediği pozisyonları yakalayamadı. Bir tek Lens'in hucüm performası ile atak yapmaya çalışan F.Bahçe 2 golü bulamadı. M.Topal ve Josef ısrarı, Aatıf'ın ve Sow'un oyundan düşüşüyle F.Bahçe oyunu koparamadı.

10 kişi kalmış rakibi karşısında farkı artırmak yerine maçı tutmaya çalışan Advocaat'ın oyuna müdahaleleri ve oyuncu değişiklerindeki tercih hataları neticesinde liderin kaybettiği bir haftada büyük avantajı kaybetti.

Advocaat'ın her puan kaybettiği maçtan sonra 'orta sahada benzer oyuncularımız var' söyleminin arkasına sığınması bunu değiştirmek adına hiç bir değişiklik yapmaması da tecrübesine yakışmadı. Farklı oyuncuları denemeden oyuncuları değiştirmeden aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemesi de hiç akıllıca değildi. Galip takımın hocası Advocaat, ikinci yarıda oyuncu değiştirmek yerine herkes gibi maçı izledi.

Elbette ki her haftanın yıldızı olan hakemler bu maçta da ön plandaydı;

Halil Umut Meler lige tutunmaya çalışan ve ikinci yarıda belki de kötü oynayarak kazanacak F.Bahçe'nin umutlarını, verdiği penaltıyla tüketti.

Bursaspor taraftarı, 10 kişi kalmış takımına verdiği destekle kazanılan 1 puan da en büyük pay sahibi oldular.