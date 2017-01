Takke düştü

Maçtan önce şampiyonluk yarışındaki iki rakibinin kazanması Kayserispor maçının önemi daha da artmıştı. Bu durum takımın üzerindeki baskıyı da arttırmış olacak ki Fenerbahçe maça istediği gibi başlayamadı.

Sahaya çıkan onbire baktığımızda rakibi tehdit edecek Lens dışında bir oyuncunun olmaması, orta sahada hücumu zenginleştirip, çeşitlendirecek futbolcu azlığı ve hep söylediğim deplasman karnesi zayıf olan Salih'le başlamakta takımın 3. bölgede efektif oynayamamasının, pozisyona girememesinin en yalın anlatılabilir haliydi aslında.

Böylesine zor bir deplasmanda en az rakibiniz kadar agresif olmanız, onlar kadar koşmanız, istemeniz gerekiyor ki kaliteniz size maçı kazandırsın. İlk yarı gördük ki organize olamayan, hücumlarda tamamen içgüdüsel hareket eden ve bireysel performanslar ile hücum etmeye çalışan Fenerbahçe etkili olamadı.

Karşısında dirençli, agresif, tempolu ve pas yapan bir takım olunca ilk yarıda Fenerbahçe'nin istediklerini yapamamasının en temel sebebi bu oldu.



Sergen hocayı kutlarım

İkinci yarı ise Advocaat, Lens ve Alper'in yerini değiştirerek başladı. Sebebiyse sol kanadı Erkan ve özellikle Varela ile çok etkili kullanan rakibine önlem almak için daha diri olan Alper'i bu kanada ve Lens'i de Hakan Aslantaş'ın karşına koyarak hem daha az yıpranması hem de birebirde daha etkili olabilmesi için stratejik doğru bi müdahale yaptı.

Bununla birlikte oyuna önde basarak başlayan Fenerbahçe ikinci yarının başında 2 net pozisyondan faydalanamadı.

Salih'in sakatlanıp oyun dışına çıkması, Alper'in 10 numara pozisyonuna, Karavaiev kanada ve Van Persie'nin santrfora geçmesi maçı kazanma adına alınabilir bir riskti.

Bunu gören Sergen hoca Lawal-Nguemo değişikliğine giderek hemen önlemi aldı, akabinde Varela'nın çok güzel asistine Güray'ın vuruşu ile öne geçti.

İyice kapanan, sıkı savunma yapan, birlikte oynayan rakibi önünde en yetenekli problem çözebilen iki oyuncusu Lens ve Alper de oyundan düşünce "takke" de düştü ve mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

Golü bulma adına rakibinin daha da risk aldığını ve defansın öne çıktığını gören Sergen Yalçın, Welliton hamlesi ve maçı kazandıran müdahaleleri ile galibiyete imzasını attı. Rakibini doğru analiz eden, rakibin eksiğine göre oyun planı geliştiren ve bunu sahada uygulatma başarısı gösteren başta Sergen Yalçın olmak üzere ekibini kutluyorum.