Quaresma böyle istedi

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından liderlik koltuğuna oturma fırsatını yakalayan Beşiktaş, Alanyaspor mücadelesine tecrübeli ve farkındalığı yüksek oyuncu grubunun sağlam motivasyonu ile başladı.

İlk düdük itibariyle önde yaptığı baskıyla rakibini zorlayan Şenol Güneş'in öğrencileri aynı zamanda pas oyununu da doğru oynadı.

Kanatları etkili kullanan Beşiktaş'ta Quaresma, Cenk'e yaptığı asist, oyun içindeki coşkusu ve arkadaşlarıyla olan uyumuyla ilk yarıya damgasını vurdu.

Babel attığı golde defansın arkasına koşusu ve usta işi vuruşu ile günümüzde kaliteli kanat forvetlere sahip olmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlattı.

İkinci yarıya istekli bir başlangıç yapan ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, Alper Ulusoy'un tartışmalı penaltı kararıyla farkı ikiye indirse de Beşiktaş sakin kalmayı başardı. Fabri'nin sağlam duruşuyla takımını rahatlattığının altını çizmekte fayda var.

Günün adamı Ricardo Quaresma penaltı golünün yanısıra iki asistiyle ön plana çıkan isim oldu. Yıldız oyuncu bu kritik virajda direksiyonun başına geçerek liderlik ruhuyla bezeli karakterini de futbolseverlere hatırlatmış oldu.



Q7, dünyaları değiştirebilir

Talisca, Oğuzhan ve Babel gibi futbolcuların kalitesi her rakibin Beşiktaş maçlarına çekinerek başlamasını sağlayabilir.

Ama gününde, futbola odaklanmış bir Ricardo Quaresma dünyaları değiştirebilir.

Savunmada ciddi problemler yaşayan Alanyaspor'a karşı oynanan maçın ardından Beşiktaş'ı Konyaspor ve Karabükspor gibi savunmasıyla fark yaratan takımlara karşı izleyeceğiz.

Bu maçta elde edilen özgüven elbette çok önemli ama hayatta karşınıza çıkacak her sınav aynı rahatlıkla geçmez.

Kazanırken keyif veren Beşiktaş'ın bu gerçeği de unutmaması gerekiyor.

Transfer dönemi başlamadan Beşiktaş'ın forvete takviye yapabileceğine dair bir beklenti oluşmuştu. Ancak Cenk o mevkide rüştünü bir kez daha ispatladı.

Quaresma, Babel ve Talisca gibi skor opsiyonları da mevcut. Pozisyonları bitirme konusunda sıkıntılar yaşasa bile Aboubakar da mutlaka katkı verecektir.

Eğer hâlâ bir santrafor beklentisi varsa, şu dakikadan sonra sadece takımın ayarlarını bozar.