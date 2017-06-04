En iyisi şampiyon oldu

Oyunun hakkını veren bir tek Beşiktaş vardı. Şampiyonluğu sonuna kadar hak etti

Sezonun son haftasında aynı anda 5 maçı birden izledik.

Oyunun hakkını veren yine Beşiktaş'tı. Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiler. Şu bir gerçek ki uzun lig maratonunda bu ligin en iyi futbol oynayan takımı Beşiktaş. Hak ettikleri kutlamaları yapıyorlar.

Bütün uyarılarımıza aldırmadan sürekli antrenör değiştiren Gaziantep düştü. Adana ile Rizespor da lige veda ettiler. Rizespor'un bu durumu yaşaması devre arasındaki yanlış transfer politikası yüzündendir. Sezon genelinde Rizespor pek tahmin etmedi bu sonu yaşayacaklarını. Göz göre göre düştü.

Kulübün içinde neler yaşandığını bilemeyiz ama duyduğum hoca transfer istemiş takviye yapılamamış. TFF 1. Lig çok zor geçecek. Orada ne takımlar var.

Gaziantep ve Adana da oraya gidiyor.

Gaziantep de sanki göz göre göre düşen takımlardan biri. Antep tuhaf.

4 tane attılar Kayseri'ye takım taş gibiydi.

Sonra işler değişti. Göztepe ve Eskişehir'den biri de o ligde olacak. Yani TFF 1. Lig'e düşenin Süper Lig'e çıkmak için işi öyle kolay olmayacak.

Trabzonspor önünde 1-0'lık yenik duruma düşüp 2-1'e skoru getiren Bursaspor'u da tebrik etmek gerek.

Düşünsenize berabere bile kalsa küme düşeceklerdi. Bursaspor'un müthiş bir taraftar kitlesi var. Bursaspor Kulübü'nün doğru yönetilmesi lazım. Doğru teknik adamlar getirilmesi lazım.

Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün irdelenmesi lazım. Gol attıktan sonra buruktu. Ayrılacak mı? Ne sorunu var.

Bir şey var bu çocukta. Hani kulüpten gidersin de gol atarsın ya bu üzüntüyü gördüm Sinan'ın yüzünde.

Osmanlı üst üste çok puan verdi. Sanırım oturup düşüneceklerdir. Gelecek sezon için şapkayı önlerine koysunlar.



SEZONUN BİRİNCİSİ AVCI

Beşiktaş'ı bir kez daha şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş hocama korkunç saygı duyuyorum ama "Birinci sıraya hangi teknik direktörü koyarsınız?" derseniz bence Abdullah Avcı. Başakşehir takımını ve Abdullah Avcı'yı kutlamak gerekir. Ligi ikinci bitirdiler. Bence sezonun en iyi hocası Abdullah Avcı. Çok büyük iş başardılar.

34 maçlık sezonu ve kupa finalini F.Bahçe ile G.Saray'ın önünde bitirmek hiç de kolay değildir.



ZAVALLI TÜRK FUTBOLU

Son hafta maçlarına bakıyorsunuz, küme düşme maçları var, üçüncülük maçları var, bir de şampiyonun sahada olduğu maç var. Hepsi boş, bir tek Vodafone Park dolu. Beşiktaş'ı bu alanda da kutlamak gerekiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, kümede kalmaya çalışan Rizespor'un taraftarlarını toplayın Beşiktaş'ın Stadı'nı dolduramaz.

Bu konunun ciddi biçimde araştırılması gerekiyor. Zavallı Türk futbolu.