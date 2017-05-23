Aziz Bey kavgayı bırakmalı

Maç Kadıköy'de olsa taraftar yine gitmezdi, basketbolcuların zaferini kutlardı. Avrupa Şampiyonluğu Aziz Yıldırım'ın 12. adamla kucaklaşması açısından bir milat olmalı



Önce basketboldaki tarihi başarıya değinmek istiyorum. Fenerbahçe'nin, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu uzun süredir hasret kaldığı bir sevinçti. Türkiye'de yaşanmamış bir olay. Adım adım geliyorum diyen bir şampiyonluk... Obradoviç çok büyük bir teknik adam. Kendisini gönülden kutlarım...



?Obradovic başarıya doymuyor

Fenerbahçe şu anda dünyanın konuştuğu bir kulüp... Obradovic'in 9 şampiyonluğu oldu ama 'ben mücadeleye devam edeceğim' diyor.

Para, pul şöhret yetmiyor, doymuyor. Önemli bir karakteri var. Basın toplantısına baktım, "Sabah 09.00'da gidiyorum 12.00'de eve geliyorum" diyor. Bakıyorsunuz futbol takımı hep geriye düşmüş. Basketbol takımı her sene üzerine koydu.. Obradovic tarihi bir spor adamı... Ben başkan Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam hangi taraftar grubu olursa olsun herkesi kucaklarım.

Avrupa Şampiyonluğu Fenerbahçe camiası için tarihi bir olaydır. Bu başarı, Aziz Yıldırım'ın tekrar camia ile bütünleşmesi ve taraftarla kucaklaşması açısından bir milat olmalı. Fenerbahçe taraftarı sokaklarda mutluysa Aziz Yıldırım'ın da rolü vardır bu başarıda. Bir futbol takımının Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olması hayal...

Ancak 30 milyon euro bütçeyle basketbolda kazanabiliyorsunuz.



Futbolda da başarı bekleniyor

Tribün gruplarının adları ne olursa olsun Aziz Bey'in kavgayı bırakması lazım. Gençlerbirliği ile dün akşam oynanan karşılaşma Kadıköy'de olsa Fenerbahçeliler yine gitmezdi ve Bağdat Caddesi'nde basketboldaki büyük başarıyı kutlarlardı. Bu yatırımlarla devam ederse ben şampiyonlukların geleceğini düşünüyorum.

Taraftar, 'ben futbol takımının da başarılı olmasını istiyorum' diyor. İlla ki transferle değil, gönderilerek de iyi takım kurulur. Yeni sezonda Fenerbahçe'nin en az 4-5 takviye yapacağını düşünüyorum.



?KRiTiK 3 PUAN

G.Birliği maçının ilk yarısında kötü giden işler vardı. Advocaat, ikinci yarıda aynı kadroyla çıkarken dizilişi değiştirdi, Alper'i sola, Persie'yi santrforun arkasına çekti. F.Bahçe avantajlarını kullanarak kazanmayı bildi. Van Persie biraz daha oyun kurucu olarak oynadı. Çok kritik bir maç kazandı Fenerbahçe....

Üçüncülük, prestij açısından da önemlidir.